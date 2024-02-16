На яких автівках можна скласти практичний іспит з водіння? Перелік по областях

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ розповіли про перелік транспортних засобів (ТЗ), які є в наявності для складання практичної частини іспиту з водіння по Україні.

Список автомобілів можна переглянути на сайті, повідомили у МВС.



“Для перевірки практичних навичок водіння можна обрати транспортний засіб сервісного центру МВС або орендувати його в автошколі. Тому для зручності на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС опубліковано повну інформацію про всі наявні автомобілі для складання практичних іспитів”, – зазначили у представництві.



Зокрема, доступні дані про марку та модель транспортного засобу, номерний знак, рік виготовлення, тип коробки передач і конструкцію ТЗ та в якому сервісному центрі їх можна знайти.

Станом на лютий 2024 року найбільша кількість автівок наявна у Львівській області – 27. Натомість у Херсонській – лише одна.



Загалом є автомобілі різних марок. Так, у Києві 17 автівок, найбільше Toyota Corolla та Hyundai, у Івано-Франківській 12, де переважна більшість ВАЗ, а на Закарпатті – 10, більша частина з яких – Toyota Corolla і Skoda Octavia.



Загальна кількість транспортних засобів для складання практичних іспитів з водіння по Україні – 265. Більшість з них на механічній коробці передач.

Видача водійських посвідчень вперше – одна з найпопулярніших послуг, яку надають у сервісних центрах МВС. За півтора місяця 2024 року вже встигли провести понад 77 тисяч практичних іспитів з водіння.



Раніше ми розповідали, як отримати посвідчення водія.



Минулого року українцям дозволили готуватись до теоретичних іспитів для отримання водійських посвідчень самостійно без попереднього відвідування автошколи.