Матріархат і ніякого арахісу. Що ви знаєте про слонів? ТЕСТ

Слони вміють муркотіти Усі ці факти правдиві! Слони можуть їсти до 16 годин на добу. У дикій природі одна тварина може споживати до 270 кг їжі за один день, хоча більш типовим показником є 110-140 кг. Тож не дивно, що ці велетні проводять багато часу “в туалеті”. Бивні слонів (модифіковані зуби-різці) ростуть протягом всього життя тварини. Також вас міг здивувати факт про муркотіння, але це правда! Слони “трублять”, муркочуть і навіть комунікують за допомогою створення вібрацій землі. Бивні слонів ростуть протягом усього життя Усі ці факти правдиві! Слони можуть їсти до 16 годин на добу. У дикій природі одна тварина може споживати до 270 кг їжі за один день, хоча більш типовим показником є 110-140 кг. Тож не дивно, що ці велетні проводять багато часу “в туалеті”. Бивні слонів (модифіковані зуби-різці) ростуть протягом всього життя тварини. Також вас міг здивувати факт про муркотіння, але це правда! Слони “трублять”, муркочуть і навіть комунікують за допомогою створення вібрацій землі. Слони випорожнюються від 12 до 15 разів на день Усі ці факти правдиві! Слони можуть їсти до 16 годин на добу. У дикій природі одна тварина може споживати до 270 кг їжі за один день, хоча більш типовим показником є 110-140 кг. Тож не дивно, що ці велетні проводять багато часу “в туалеті”. Бивні слонів (модифіковані зуби-різці) ростуть протягом всього життя тварини. Також вас міг здивувати факт про муркотіння, але це правда! Слони “трублять”, муркочуть і навіть комунікують за допомогою створення вібрацій землі. Слони можуть їсти до 16 годин на добу Усі ці факти правдиві! Слони можуть їсти до 16 годин на добу. У дикій природі одна тварина може споживати до 270 кг їжі за один день, хоча більш типовим показником є 110-140 кг. Тож не дивно, що ці велетні проводять багато часу “в туалеті”. Бивні слонів (модифіковані зуби-різці) ростуть протягом всього життя тварини. Також вас міг здивувати факт про муркотіння, але це правда! Слони “трублять”, муркочуть і навіть комунікують за допомогою створення вібрацій землі. Усі варіанти Усі ці факти правдиві! Слони можуть їсти до 16 годин на добу. У дикій природі одна тварина може споживати до 270 кг їжі за один день, хоча більш типовим показником є 110-140 кг. Тож не дивно, що ці велетні проводять багато часу “в туалеті”. Бивні слонів (модифіковані зуби-різці) ростуть протягом всього життя тварини. Також вас міг здивувати факт про муркотіння, але це правда! Слони “трублять”, муркочуть і навіть комунікують за допомогою створення вібрацій землі.