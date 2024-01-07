Фото: JohanSwanepoel/Depositphotos
Тест

Матріархат і ніякого арахісу. Що ви знаєте про слонів? ТЕСТ

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7 січня 2024

Що люди знають про слонів? Вони гігантські, мають хобот і бояться мишей, як у мультику "Дамбо".

Насправді життя цих величних і розумних ссавців значно цікавіше, ніж багато хто уявляє. 

А ще слони потребують нашої уваги, бо досі потерпають від експлуатації в цирках, втрати природних середовищ, а також браконьєрів, що полюють на слонову кістку!

"УП. Життя" вже розповідала цікавинки про видр, капібар, тварин, яким загрожує вимирання, та різноманітних екзотів.

Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися, як добре ви знаєте слонів. Перевірте себе у новому тесті!

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Скільки видів слонів існує у світі?

Фото: Photocreo/Depositphotos
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Які з цих фактів про хобот слона – правдиві?

Фото: aiisha/Depositphotos
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Що їдять слони?

Working for Peanuts\1953\Walt Disney Productions
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Які з цих здібностей є у слонів?

Фото: JohanSwanepoel/Depositphotos
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Чи дійсно слони мають фобію мишей?

Репродукція картини "Портрет слона" Алама Гумана 1640
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Який з цих фактів про слонів правдивий?

Фото: beatricesirinun/Depositphotos
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Скільки триває вагітність у слонів?

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Якого сімейного устрою дотримуються слони в дикій природі?

Фото: wrangel/Depositphotos
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Якою була рекордна вага, зафіксована у слона?

Фото: Dustien/Depositphotos
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Що з цього не вміють слони?

Фото: JohanSwanepoel/Depositphotos
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Скільки важив найважчий відомий людям бивень слона?

Фото: © Selengei Poole-Granli – Photographer of the Year 2019 entrant
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У які з цих періодів історії люди використовували слонів у війнах?

Французький манускрипт Poems and Romances (1444-1445)
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Скільки зазвичай живуть слони?

Фото: Benri185/Depositphotos
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