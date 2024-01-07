Матріархат і ніякого арахісу. Що ви знаєте про слонів? ТЕСТ

Що люди знають про слонів? Вони гігантські, мають хобот і бояться мишей, як у мультику "Дамбо".
Насправді життя цих величних і розумних ссавців значно цікавіше, ніж багато хто уявляє.
А ще слони потребують нашої уваги, бо досі потерпають від експлуатації в цирках, втрати природних середовищ, а також браконьєрів, що полюють на слонову кістку!
"УП. Життя" вже розповідала цікавинки про видр, капібар, тварин, яким загрожує вимирання, та різноманітних екзотів.
Сьогодні ми пропонуємо вам дізнатися, як добре ви знаєте слонів. Перевірте себе у новому тесті!