Медики "Азову" під обстрілами здійснили скид крові з дрона, щоб врятувати бійця з важким пораненням
Військові на Торецькому напрямку здійснили скид крові з дрона для порятунку бійця.
Ризиковану операцію під обстрілами провела медична служба 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.
Після стрілецького бою з окупантами укриття азовців потрапило під обстріл.
"Супротивник їх постійно атакував, закидував укриття гранатами. І довелося відбиватись від ворога та знищувати його", – розповів начальник медичного пункту з позивним Темний.
Один з бійців, який до цього ліквідував ворога, отримав важке поранення шиї. Це спричинило велику крововтрату.
"Коли ми почули, що на позиціях є поранений боєць зі сплутаною свідомістю і локалізація поранення в шию, то ми зрозуміли, що він дійсно важкий і треба рятувати просто зараз", – сказав Темний.
Тому медики ухвалили радикальне рішення – доставити кров безпосередньо на позиції за допомогою дрона, щоб виграти час для евакуації.
За словами начальника медичного пункту, було кинуто дві одиниці еритроцитарної маси (концентрат еритроцитів, компонент донорської крові – ред.), одиницю сухої плазми крові, яку заздалегідь підігріли, та необхідні інструменти для проведення переливання.
Маніпуляція проходила в умовах обстрілу в бойовій броньованій машині.
"Поранення в шию здебільшого мають летальний кінець. Раз на мільйон трапляється такий випадок, що поранені можуть доїхати з позиції живими.
Після того, як стан пораненого стабілізувався, ми передали його для подальшого лікування", – зазначив начальник відділення анестезіології з позивним Слон.
Попри атаку росіян бійця вивезли з поля бою та передали лікарям. Наразі його стан стабільний, а лікарі дають сприятливі прогнози.