Медики "Азову" під обстрілами здійснили скид крові з дрона, щоб врятувати бійця з важким пораненням

Медики "Азову" здійснили скид крові з дрона та виконали переливання на "нулі"

Військові на Торецькому напрямку здійснили скид крові з дрона для порятунку бійця.

Ризиковану операцію під обстрілами провела медична служба 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.

Після стрілецького бою з окупантами укриття азовців потрапило під обстріл.

"Супротивник їх постійно атакував, закидував укриття гранатами. І довелося відбиватись від ворога та знищувати його", – розповів начальник медичного пункту з позивним Темний.

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Один з бійців, який до цього ліквідував ворога, отримав важке поранення шиї. Це спричинило велику крововтрату.

"Коли ми почули, що на позиціях є поранений боєць зі сплутаною свідомістю і локалізація поранення в шию, то ми зрозуміли, що він дійсно важкий і треба рятувати просто зараз", – сказав Темний.

Тому медики ухвалили радикальне рішення – доставити кров безпосередньо на позиції за допомогою дрона, щоб виграти час для евакуації.

За словами начальника медичного пункту, було кинуто дві одиниці еритроцитарної маси (концентрат еритроцитів, компонент донорської крові – ред.), одиницю сухої плазми крові, яку заздалегідь підігріли, та необхідні інструменти для проведення переливання.

Маніпуляція проходила в умовах обстрілу в бойовій броньованій машині.

"Поранення в шию здебільшого мають летальний кінець. Раз на мільйон трапляється такий випадок, що поранені можуть доїхати з позиції живими.

Після того, як стан пораненого стабілізувався, ми передали його для подальшого лікування", – зазначив начальник відділення анестезіології з позивним Слон.

Попри атаку росіян бійця вивезли з поля бою та передали лікарям. Наразі його стан стабільний, а лікарі дають сприятливі прогнози.