Бабак: У 2025 році 80% вступників в аспірантуру – чоловіки

Цьогоріч переважну більшість (80%) вступників в аспірантуру становлять чоловіки. Натомість кількість чоловіків і жінок, які вступали в магістратуру у 2025 році, була майже однаковою – 51,8% і 48,2% відповідно.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Загалом на випробування для вступу в магістратуру не з’явилися 16,3% зареєстрованих осіб, а в аспірантуру – 20,4%.

За словами Сергія Бабака, рівень загальної компетентності вступників виявився доволі високим – лише 6 з майже 13,6 тисячі осіб не змогли подолати пороговий бал для аспірантури, а в магістратуру – 79 з 93,6 тисячі.

Понад 65% вступників у магістратуру та аспірантуру добре склали іспити, набравши від 150 до 200 балів.

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Окрім того, майбутні магістри та аспіранти складали ЄВІ – випробування, яке поєднує у собі тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови.

На іспиті з іноземної мови поріг не подолали 298 вступників на аспірантуру (2,7%), зокрема 212 чоловіків і 86 жінок. Серед магістрів іспит не склали 4,87% вступників. При цьому кількість чоловіків і жінок була майже однаковою.

Натомість вищий бал (150-200) з іноземної мови отримали 39,8% вступників в аспірантуру та 29,3% – у магістратуру.

"Загалом основна сесія показала хороші результати серед вступників, як в аспірантуру, так і магістратуру", – підсумував Сергій Бабак.