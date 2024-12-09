Чи можуть мобілізувати студентів, аспірантів та викладачів вишів? Пояснюємо

Виправлено 09.12.24

За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", частина студентів, викладачів та вчителів може отримати відстрочку від призову. При цьому є ряд умов та перелік категорій освітян, які не підлягають мобілізації.

У 2024 році також з'явилися зміни, які стосуються постановки молоді на облік, базової військової підготовки та вступу на аспірантуру.

"УП. Життя" розповідає про актуальні умови мобілізації та військового обліку студентів.

Військовий облік: з якого віку починається

Процедура постановки на військовий облік для громадян незмінна – на нього потрібно стати у рік, коли юнаку виповнюється 17 років. Тоді його дані вносять до реєстру "Оберіг" та приписують до призовної дільниці.

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3 грудня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, за яким українці зможуть ставати на облік без відвідин ТЦК та проходження медогляду. Щоб отримати приписне посвідчення, потрібно буде лише авторизуватися в застосунку Резерв+.

При цьому, за законом про мобілізацію, призовний вік в Україні – 25 років. Ті, хто ще не досяг такого віку, не підлягають призову на військову службу і мають змогу вступити до лав ЗСУ за власним бажанням.

При цьому є виняток – чоловіків з 18 до 25 можуть мобілізувати, якщо ті мають статус "обмежено придатних" за станом здоровʼя після висновку ВЛК. 9 жовтня 2024-го Верховна Рада заборонила мобілізацію таких громадян, утім закон почне діяти, коли його підпише президент.

Жінки будь-якого віку не підлягають призову і можуть почати служити у війську лише за власним бажанням. Однак на військовому обліку повинні перебувати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту і відповідний стан здоровʼя.

Жінки можуть проходити військову службу лише за бажанням palinchak/depositphotos

Хто має пройти базову військову підготовку

З 1 вересня 2025 року замість строкової служби чоловіки муситимуть пройти базову військову підготовку. Це стосується українців віком від 18 до 25 років.

Важливо, що обирати період проходження служби можна самостійно, але її треба завершити до того, як людині виповниться 24. Тих студентів, які не пройдуть БЗВП, Кабінет Міністрів дозволив відраховувати із закладів освіти.

Жінки можуть пройти базову підготовку добровільно. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, за яким жінок після проходження БЗВП будуть ставити на військовий облік. Він стане чинним після підпису президента.

Детальніше про те, як має проходити базова військова підготовка і кого від неї звільняють, ми розповіли у минулому матеріалі.

Умови мобілізації студентів та аспірантів

Студенти

За статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", призову на військову службу не підлягають студенти професійно-технічних училищ, коледжів, університетів, інститутів, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають рівень освіти, вищий за попередній.

Їхня послідовність визначена у частині другій статті 10 Закону України "Про освіту".

Простіше кажучи: якщо студент раніше закінчив магістратуру, а потім вступив на бакалаврат, то він підлягає мобілізації.

"Якщо ти вже маєш бакалавра, будь ласка, здобувай іще раз бакалавра, але цей другий раз не дає тобі права на відстрочку. Якщо ти вже маєш магістра, здобувай, будь ласка, ще раз магістра. МОН зацікавлене в тому, щоб максимальна кількість людей здобувала вищу освіту, але не варто плутати права на освіту з обов’язком захищати державу.

Відстрочка від мобілізації надається тільки, якщо відповідний рівень вищої освіти здобувається вперше. Це легко відстежується через ЄДЕБО, адже саме через цю базу формується довідка для ТЦК", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Крім того, якщо студент останнього курсу завершує навчання наступного року, то він має відстрочку до 30 червня. Аби її продовжити, він має вступити на магістратуру або аспірантуру. Форма, за якою здобувають освіту, значення не має.

Не мобілізують студентів, які навчаються на денній формі і здобувають послідовну освіту belchonock/depositphotos

У випадку, коли студент молодший за 25 років, йому не потрібна відстрочка, адже він не підлягає призову. В іншому випадку чоловіку доведеться оформити відтермінування та поновлювати його кожні 90 днів, коли президент продовжує мобілізацію та воєнний стан своїм указом.

Мобілізації не підлягають студенти-медики, які проходять інтернатуру, та докторанти.

Також уряд дозволив чоловікам-студентам виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Але для цього вони повинні мати низку документів і дозвіл від Держприкордонслужби.

Аспіранти

У наступному році на аспірантуру денної форми навчання можна буде вступити лише за державним замовленням, тобто, на бюджет. На заочній і вечірній формі буде змога навчатися тільки за контрактом.

При цьому відстрочку від мобілізації мають ті аспіранти, які здобувають освіту за денною формою навчання, а заочники-контрактники її не матимуть.

Нововведення не стосуються тих аспірантів, які вже навчаються в закладах освіти.

"Як і минулого року, вступ до аспірантури на денну форму буде лише за державним замовленням, контракт буде лише на заочну чи вечірню форму. До речі, це питання принципове — обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням", – каже Михайло Винницький.

Крім того, МОН внесло зміни до умов прийому на аспірантуру. Тепер абітурієнти мусять скласти тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) єдиного вступного іспиту (ЄВІ) не менше ніж на 160 балів.

Чи можуть мобілізувати викладачів вишів та вчителів

На відстрочку від мобілізації можуть розраховувати наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем (кандидат наук, доктор філософії, доктор наук), які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти і в у наукових установах. Також педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти.

Уникнути призову можуть лише ті викладачі та вчителі, які працюють у відповідних закладах чи установах не менше ніж 0,75 ставки за основним місцем роботи.