"Воскреслий" завдяки ШІ батько Трампа назвав сина нікчемою

Після того як суд Нью-Йорка визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві, в мережі оприлюднили відео, де покійний батько 45-го президента США, якого “воскресили” за допомогою штучного інтелекту, звертається до сина.

Про це повідомив NewsWeek.



Як повідомляє громадська організація The Lincoln Project, ролик створений для того, щоб показати реакцію Фреда Трампа на те, що його син “втратив імперію, яку він побудував”.



“Я завжди знав, що ти зганьбишся. Я стільки разів вносив за тебе заставу. Усі твої угоди були сміттям. Ти облажався. Мені соромно, що ти отримав моє прізвище”, – говорить згенерований ШІ Фред Трамп, який помер у 1999 році через пневмонію.



Фред Трамп заснував Trump Organization ще в 1920-х роках у Нью-Йорку. Після смерті батька Дональд Трамп взяв на себе його бізнес і передав обов'язки своїм синам – Дональду-молодшому та Еріку.



"Дональд Трамп часто звинувачує своїх критиків у використанні штучного інтелекту. Ми завжди говорили, що не потрібен штучний інтелект, щоб Трамп виглядав погано – Дональд робить це сам", – заявив співзасновник Lincoln Project Рік Вілсон.



Відео також має на меті переконати виборців не підтримувати переобрання Дональда Трампа на посаду президента.



“Як мій син став таким тупим? Бренд, який я створив, перетворився на лайно через тебе. Ти – нікчема. Тобі пощастить, якщо ти не сядеш у в'язницю. Я мертвий уже 30 років, а мені все ще соромно за тебе”, – говорить “батько” Трампа у ролику.



Нагадаємо, у вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю.



Згодом суд Нью-Йорка визнав, що колишній президент США Дональд Трамп міг скоїти шахрайство, пов’язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів.

