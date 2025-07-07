Уряд схвалив запуск "Пакунка школяра": батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень
В Україні запустять ініціативу "Пакунок школяра", в межах якого батьки першокласників, які вчитимуться офлайн, отримають п’ять тисяч гривень для купівлі необхідного приладдя та одягу.
Відповідне рішення ухвалили в Кабміні, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми відходимо від розрізнених фрагментованих програм допомоги на користь цілісної стратегії, яка охоплює весь шлях родини – від допологової підтримки до дорослішання дитини.
Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам із дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складники. Будемо поступово затверджувати ці новації", – пояснив прем’єр-міністр.
Однією з частин допомоги стане ініціатива "Пакунок школяра", кошти з якої батьки зможуть витратити на придбання канцелярського приладдя, книжок, одягу та взуття для першокласників.
Отримати фінансову допомогу зможе кожна родина, яка подасть заявку через застосунок "Дія". Витратити гроші дорослі зможуть виключно в безготівковій формі – через розрахунок карткою.
За словами Шмигаля, виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.
Деталі про старт подачі заявок та умови участі в програмі згодом має опублікувати Міністерство соціальної політики.
Раніше дослідження показало, що на початку 2024-2025 навчального року в системі освіти України було найменше школярів усіх форм навчання за останні 30 років.