Уряд схвалив запуск "Пакунка школяра": батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень

Подавати заявки на виплати можна буде в застосунку "Дія"

В Україні запустять ініціативу "Пакунок школяра", в межах якого батьки першокласників, які вчитимуться офлайн, отримають п’ять тисяч гривень для купівлі необхідного приладдя та одягу.

Відповідне рішення ухвалили в Кабміні, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми відходимо від розрізнених фрагментованих програм допомоги на користь цілісної стратегії, яка охоплює весь шлях родини – від допологової підтримки до дорослішання дитини.

Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам із дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складники. Будемо поступово затверджувати ці новації", – пояснив прем’єр-міністр.

Однією з частин допомоги стане ініціатива "Пакунок школяра", кошти з якої батьки зможуть витратити на придбання канцелярського приладдя, книжок, одягу та взуття для першокласників.

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Отримати фінансову допомогу зможе кожна родина, яка подасть заявку через застосунок "Дія". Витратити гроші дорослі зможуть виключно в безготівковій формі – через розрахунок карткою.

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За словами Шмигаля, виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

Деталі про старт подачі заявок та умови участі в програмі згодом має опублікувати Міністерство соціальної політики.

Раніше дослідження показало, що на початку 2024-2025 навчального року в системі освіти України було найменше школярів усіх форм навчання за останні 30 років.