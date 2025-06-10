Чому в деяких школах продовжують вручати медалі і що вони тепер означають? Пояснили в МОН

Школи й надалі можуть вручати випускникам золоті та срібні медалі попри скасування такої форми відзначення на державному рівні. Їх тепер не закуповуватимуть коштом з держбюджету, однак школи або місцеві ради можуть виділяти гроші на виготовлення самостійно.

Про це "УП. Життя" розповіли у Міністерстві освіти і науки та департаментах освіти кількох українських міст.

Чим будуть нагороджувати випускників замість медалей?

Цьогоріч 11-класники, які завершили навчання у старшій школі з високими підсумковими балами, гарантовано отримають свідоцтва з відзнакою. Виготовлення документів оплачують коштом з місцевого бюджету, розповіли "УП. Життя" у Департаменті освіти Львівської міської ради.

У попередні роки випускникам також вручали свідоцтва, утім з припискою "для осіб, нагороджених золотою медаллю "За особливі успіхи в навчанні" або "для осіб, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні". Ці формулювання, як і самі нагороди, скасували наказом Міністерства освіти і науки, який почав діяти 10 лютого 2025 року.

Тепер держава не буде централізовано закуповувати золоті та срібні медалі за бюджетні кошти. За бажанням, школи можуть замовити їхнє виготовлення самостійно або ж відзначити випускників іншим способом. До прикладу, вручити грамоту, похвальний лист чи символічний подарунок.

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За законом "Про повну загальну середню освіту", рішення про відзначення і його форму педагогічна рада кожного закладу освіти ухвалює самостійно. Як відповіли "УП. Життя" у МОН, органи місцевого самоврядування також можуть нагородити учнів за досягнення у навчанні своїм коштом.

Зокрема чотири Рівненські ліцеї відзначатимуть випускників пам'ятними знаками, розповіли "УП. Життя" в управлінні освіти міської ради. А черкаським учням, які мали високі досягнення у навчанні, будуть вручати медалі "Гордість освіти міста", повідомили у профільному департаменті міста.

Чому скасували нагородження золотими та срібними медалями?

Одна з головних причин скасування – вартість медалей. За даними секретарки освітнього комітету Верховної Ради Наталії Піпи, за останні п’ять років держава закупила понад 66 тисяч одиниць. Зокрема у 2024 році для цього витратили 3,5 мільйона гривень з бюджету, а у 2023 – 1,8 мільйона.

В Офісі освітнього омбудсмена зазначали, що такі витрати – необґрунтовані, адже медаль вже давно не дає жодних переваг при вступі до закладу вищої освіти.

До того ж упродовж останніх років суттєво зросла кількість медалістів – у 2024 році виготовили вдвічі більше нагород, ніж у 2020-му. Така статистика не відображає реальний стан освіти в Україні, адже рівень знань школярів погіршився, відзначили представники Офісу омбудсмена.

Врешті у Службі наголосили, що золотими та срібними медалями не нагороджують випускників у країнах Європи, а такий вид відзнаки – це пережитки радянських часів.