В Україні визнаватимуть результати навчання школярів за кордоном – уряд затвердив порядок

Кабінет міністрів затвердив порядок, за яким в Україні визнаватимуть результати навчання на рівні повної загальної середньої освіти, здобуті за кордоном.

Йдеться про іноземні школи, а також освітні осередки, як-от суботні та недільні школи, пояснили в Міністерстві освіти і науки України.

У відомстві вважають, що механізм критично важливий для дітей, які перебувають за кордоном, але хочуть отримати українські документи про освіту або повернутися до навчання в Україні без втрати свого класу або років.

Як в Україні визнаватимуть результати навчання за кордоном?

Механізм передбачає, що в Україні вперше створять реєстр українських освітніх осередків за кордоном.

До переліку входитимуть заклади, які подали заявку через автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ) та пройшли верифікацію комісії МОН та МЗС. Серед вимог до закладів – викладання предметів українознавчого компонента.

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Подати заявку до реєстру можна буде з осені 2025 року на сайті МОН. У відомстві запевнили, що згодом оприлюднять алгоритм подання та критерії верифікації.

Результати навчання в іноземних закладах освіти офіційно визнаватимуть в Україні автоматично, тобто без додаткового оцінювання. При цьому оцінки перезараховуватимуть за шкалою, затвердженою МОН.

Так само визнаватимуть результати неформальної (позашкільної) освіти з предметів українознавчого компонента, якщо учень навчався в центрах, освітніх осередках чи громадських організаціях, які зареєстровані в АІКОМ.

Інакше успішність враховуватимуть на загальних засадах.

"Якщо дитина вивчала предмети українознавчого компонента в суботній чи недільній школі за кордоном або іншому освітньому осередку, школа в Україні може зарахувати результати навчання, якщо їх оцінено за українською шкалою", – пояснили в МОН.

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Які можливості надає механізм для дітей, які навчаються в освітніх осередках за кордоном?

Дитина може навчатися за місцем проживання за кордоном і зберігати зв’язок з українською освітою.

Результати навчання зараховуватимуть спрощено, тобто учневі не потрібно проходити оцінювання з предметів, які він вивчав за кордоном

Школярі зможуть отримати українські документи про освіту і продовжити навчання на Батьківщині, зокрема в закладі вищої освіти.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який вперше на нормативному рівні дозволяє визнавати результати навчання дітей, які здобувають освіту за кордоном.

Раніше МОН рекомендувало школам враховувати результати успішності дітей, які через війну навчаються за кордоном. Тоді йшлося про ті предмети, які дублюються в іноземних та українських закладах освіти.