Михайлова: Грошову допомогу через загибель бійця можуть отримати його родичі, які підтримують РФ
Парамедикиня та керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова заявила, що чинне законодавство може стати на заваді виконанню останньої волі її побратима та військовослужбовця Пилипа Аверенкова з позивним "Коді".
Ще за життя боєць хотів, щоб у разі його загибелі всю одноразову грошову допомогу отримала лише його дружина, а не батьки, з якими він не підтримував стосунки.
Про це Михайлова повідомила своїй сторінці у Facebook.
Пилип Аверенков народився 21 січня 1994 року у Славутичі на Київщині. Навчався у Київському політехнічному інституті імені Сікорського та здобув ступінь магістра за спеціальністю інженер атомних електростанцій.
У березні 2024 року чоловік добровільно долучився до лав Збройних сил, служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді, у 108 окремому механізованому батальйоні "Вовки Да Вінчі".
Нещодавно, 2 квітня 2025-го, Аверенков загинув під час виконання бойового завдання поблизу Надіївки на Донеччині.
Офіцерка ЗСУ Аліна Михайлова опублікувала скриншоти дописів і повідомлень Пилипа Аверенкова. З них відомо, що сестра бійця, Альона, за власним бажанням виїхала до РФ у 2022 році, а її син, племінник Пилипа, здобуває військову освіту в Росії.
Батько Аверенкова має проросійські погляди, а мати, за словами Пилипа, нібито підтримує Україну, утім не схвалила того, що її син перейшов у спілкуванні на українську.
Тому захисник склав особисте розпорядження, у якому вказав, що у випадку його загибелі всю одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень має отримати його дружина Марина Мотуз, а не батьки. За словами Михайлової, це було його свідоме рішення.
"За 168 постановою, батьки Коді претендують на частку одноразової грошової допомоги.
Батько Пилипа не визнав вибору сина захищати Україну та розірвав зв’язок з ним, щойно той приєднався до війська та почав говорити виключно державною мовою. Батьки продовжують тісні стосунки з родичами в країні-агресорці, які підтримують путінський загарбницький режим.
Пилип усвідомлював, що його родина схвалює дії РФ по відношенню до України, тому його вибір написати розпорядження логічний та продуманий", – наголосила парамедикиня.
Михайлова переконана, закон має базуватися лише на бажанні і волі військовослужбовців, без додаткових обовʼязкових часток у грошових допомогах після їхньої загибелі.
"Мова йде про те, що кожен військовий, який боронить державу та свідомо заявляє про свою волю, має на це свої причини, а отже заслуговує на те, щоб його воля була повністю виконана", – зауважила Аліна Михайлова.
Наразі незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають:
- малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;
- непрацездатна вдова (вдівець);
- непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.
Їхня частка складає 50% від тієї, що належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.
Натомість якщо особистого розпорядження немає або ж воно не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають:
- діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя позбавили батьківських прав;
- вдова чи вдівець;
- батьки (усиновлювачі), якщо їх не позбавили батьківських прав або їх батьківські права були поновлені;
- внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);
- особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом;
- утриманці, які визначені згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи".
Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально (за кордоном – у консульстві України).
Тому Аліна Михайлова закликала громадськість і військову спільноту долучитись до лобіювання змін до законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів України про "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28.02.2022 № 168.