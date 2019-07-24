Салони манікюру, татуювання, ін'єкції "краси": як вберегтися від гепатиту

На професійному обладнанні в салонах краси, тату-салонах та косметичних кабінетах може залишитися кров. Це - один з основних шляхів поширення вірусів гепатиту В та С.

Результатом буденної процедури може стати небезпечне захворювання.

Гепатит — захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.

Усі 5 основних типів вірусів гепатиту - А, В, С, D і Е - спричиняють захворювання печінки, але між ними є різниця. В і С призводять до розвитку хронічного запалення печінки у мільйонів людей і є однією з головних причин цирозу та раку печінки.

Щороку серед українців виявляють понад 9000 випадків інфікування вірусами гепатиту В і С.

Де у сфері краси можна заразитися гепатитом?

💅 Манікюрний салон - популярний тип закладів краси, де можна заразитися гепатитом.

Під час процедури кров клієнта може потрапити на інструменти (ножиці, щипці, лопатки) і якщо їх належно не стерилізувати, вони можуть стати джерелом зараження вірусом гепатиту для наступного відвідувача.

Ризик несе ін’єкційна косметологія: процедури, в основі яких - введення препаратів у шкіру за допомогою голки. І перманентний макіяж та складні процедури з бровами (мікроблейдинг наприклад), під час яких порушується цілісність шкіри і відбувається контакт з кров’ю.

💅 Татуювання - ще одна ризикова процедура. Одноразова голка не дає 100% гарантії безпеки, простерилізована має бути і перманентна частина апарату.

Ні в якому разі не можна використовувати спільні голки для татуювання, шприци для ін’єкцій чи будь-які інструменти навіть з друзями чи близькими.

Пам’ятайте: лише у незначної частини хворих при інфікуванні з’являються симптоми, які дозволяють запідозрити та діагностувати вірусний гепатит В чи С. У більшості хвороба протікає у прихованій формі.

Як бути впевненим у своїй безпеці?

Є декілька правил, дотримання яких захистить вас від контакту з вірусом.

8 речей, на які варто звернути увагу в салоні краси 💅 Варто звернути увагу на чистоту приміщення. Воно має добре провітрюватися, меблі повинні бути придатними для очищення та санобробки. 💅 Перед початком процедури майстер має стерилізувати руки або одягти одноразові медичні рукавиці. 💅 Всі одноразові інструменти майстер повинен відкривати у вашій присутності. 💅 Те саме стосується багаторазових, які мають бути запаковані у крафт-пакети. Ви маєте право попросити продемонструвати вам апарат для стерилізації. 💅 Найкращий рекомендований метод стерилізації — паровий. Сухожарова шафа не забезпечує необхідний рівень обробки та доступ гарячого повітря до всієї поверхні інструменту. 💅 Щоб перевірити, чи обладнання для дезінфекції та стерилізації відповідає вимогам до медобладнання, попросіть показати відповідний сертифікат. Ніколи не вагайтеся запитувати, ви маєте бути впевненими у своїй безпеці! 💅 Перед проведенням процедур естетичної хірургії варто попросити показати для ознайомлення документи про освіту, посвідчення або сертифікати про право надання косметологічних послуг, і ні в якому разі не погоджуватися на жодні послуги без укладання офіційного договору і підписаної вами згоди на процедуру та її можливі наслідки. 💅 Ін’єкційні процедури має робити лише косметолог, що має вищу медичну освіту.

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Де пройти діагностику?

Якщо у вас є підозри, що ви могли заразитися вірусом гепатиту, ви можете пройти діагностику:

– у лікаря-інфекціоніста у закладах охорони здоров’я (знайти перелік можна на сайті Центру громадського здоров’я);

– у приватних діагностичних центрах;

– вдома – вартість тесту в аптеці коливається від 40 до 120 грн за тест залежно від виробника.

Будьте обачними та дбайте про своє здоров’я!

Центр громадського здоров'я МОЗ України, для УП.Життя

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