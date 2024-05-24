"Ніжний велетень, переповнений любов'ю": Книга рекордів Гіннеса визначила найвищого бика у світі

Бик на прізвисько Ромео з американського штату Орегон став найвищим биком світу. Його зріст складає 1 метр 94 сантиметри.

Тварині шість років і вона живе у притулку, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Ромео належить до голштинської породи. Її представники є великими, але більшість не отримують шансу вирости, бо не доживають до 24 місяців.

Коли Ромео було лише 10 днів, його мали відправити на бійню. Однак тварині пощастило – його забрали Місті та Роберт Мур, які керують притулком.

"У молочній промисловості телята-самці, такі як Ромео, часто вважаються просто побічним продуктом, їхні долі визначаються прибутковістю.

Нашою місією стало дати йому це життя – наповнене безпекою, співчуттям і непохитною любов'ю", – каже Місті.

Ромео називають "найчуттєвішим" із тварин у притулку – він завжди біжить обійматися та ховається навіть від найменшої краплі дощу. Своє ім’я він отримав саме завдяки велелюбності.

Ромео у повний зріст Misty Moore/World Guinness Record

"Він знає своє ім'я, любить гратися, а іноді намагається стрибнути нам на руки від чистого захвату.

Ромео – ніжний велетень, переповнений любов'ю та грайливістю", – зазначає Місті.

Серед улюблених занять Ромео – чухатися об дерева і ходити за працівниками притулку, коли вони виконують свою роботу.

Тварина має неабиякий апетит: щодня він споживає 45 кілограмів сіна, майже 7 кілограмів зерна і випиває цілу ванну води. З ласощів Ромео найбільше любить яблука і банани.

Зріст бика спричиняє й деякі труднощі для господарів притулку – не кожна ветеринарна клініка може надавати йому медичну допомогу.

Також через розмір у майбутньому в Ромео можуть початися проблеми з опорно-руховим апаратом і травленням, однак зараз він активний і щасливий.

Нагадаємо, у США 106-річний чоловік стрибнув з парашутом і побив світовий рекорд.