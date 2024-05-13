У США 106-річний чоловік стрибнув з парашутом і побив світовий рекорд

106-річний техасець став найстарішою людиною у світі, яка стрибнула з парашутом в тандемі

106-річний американець став найстарішою людиною у світі, яка здійснила тандемний стрибок з парашутом.

Альфред "Ел" Блашке стрибнув з літака на висоті 2,7 тисяч метрів разом з губернатором Техасу, повідомляє The Guinness World Records.

"Якщо ви думаєте, що не можете, ви просто недооцінюєте себе. Ми всі можемо більше, ніж нам здається. Потрібно просто прийняти рішення спробувати", – прокоментував свій подвиг житель Техасу.

Альфред вперше встановив цей рекорд понад три роки тому у віці 103 років, а нині – побив його.

Він також перевершив 104-річну американку Дороті Хоффнер, яка неофіційно стала найстарішою парашутисткою в тандемі у жовтні минулого року. За 8 днів після стрибка жінка померла уві сні, не дочекавшись офіційного підтвердження рекорду, пише The Guardian.

Альфред здійснив стрибок невдовзі після Дороті – у листопаді 2023 року, але Книга рекордів Гіннеса оголосила його рекордсменом тільки зараз.

Наразі чоловіку вже виповнилось 107 років.

Альфред "Ел" Блашке з юності цікавився авіацією та працював у цій галузі. Він виготовляв частини літаків під час Другої світової війни і аж до виходу на пенсію в 1982 році.

За своє життя Альфред тричі стрибав з парашутом у тандемі. У 2020 році він вирішив відсвяткувати так випуск онука з коледжу.

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Нагадаємо, нещодавно 54-річний непалець встановив рекорд, підкоривши гору Еверест 29-й раз.