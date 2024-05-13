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Непальський альпініст підкорив Еверест у рекордний 29-й раз

Олена Барсукова — 13 травня, 10:40
Непальський альпініст підкорив Еверест у рекордний 29-й раз
"Безпечно повернувся у базовий табір. Моя 29 вершина Евересту", написав альпініст
kamiritasherpa

Непальський альпініст Камі Ріта Шерпа підкорив найвищу у світі гору Еверест у рекордний 29-й раз.

54-річний Камі Ріта, який належить до етнічної громади шерпів, побив власний рекорд за кількістю сходжень на гору висотою 8849 метрів.

Він піднявся на вершину 12 травня о 7:25 ранку, повідомила компанія Seven Summit Treks, у якій Камі Ріта працює старшим гідом.

"Вітаємо Камі Ріту Шерпу, старшого гіда Seven Summit Treks, з 29-м успішним сходженням на Еверест. Воно принесло Камі Ріті рекорд "Найуспішнішого сходження на Еверест, здійсненого однією людиною", – написала компанія.

Камі Ріта підкорює гори вже понад два десятиліття: видатний альпініст навіть отримав прізвисько "Чоловік з Евересту" (Everest Man).

Що відомо про "Чоловіка з Евересту"?

Камі Ріта Шерпа народився 17 січня 1970 року у непальському селі Таме. Альпіністський шлях чоловіка розпочався у 1992 році, коли він приєднався до експедиції на Еверест (Джомолунгму або Сагарматху) як помічник.

Відтоді Камі Ріта бере участь у численних експедиціях і майже щороку підіймається на найвищу вершину світу. Водночас Камі Ріта Шерпа підкорював й інші відомі вершини у Гімалаях: К2, Чо-Ойю, Лхоцзе та Манаслу.

Непалець утримує рекорд за кількістю сходжень на Еверест з 2018 року. 23 травня минулого року він піднявся на гору 28-й раз. А до нього рекордсменом серед чоловіків був Аппа Тенцінг, який підкорив Джомолунгму 21 раз.

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Цікаво, що батько Камі Ріти був одним з перших професійних гідів-шерпів після 1950 року, коли найвищу гору відкрили для іноземних альпіністів.

Нині ж через засилля туристів на Евересті Верховний суд Непалу наказав уряду обмежити кількість дозволів на сходження.

Також Непал вимагатиме від альпіністів використовувати чіп для стеження при сходженні на Еверест

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Нагадаємо, торік інший британський альпініст став першим за кількістю підйомів на Еверест серед іноземців.

А ветеран британської армії, який втратив обидві ноги в Афганістані, піднявся на Еверест.

Якщо ви хочете дізнатися більше цікавих фактів про найвищу гору світу, її фауну, а також рекорди і загадкові смертіпроходьте наш тест.

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