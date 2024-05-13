Непальський альпініст підкорив Еверест у рекордний 29-й раз

"Безпечно повернувся у базовий табір. Моя 29 вершина Евересту", написав альпініст

Непальський альпініст Камі Ріта Шерпа підкорив найвищу у світі гору Еверест у рекордний 29-й раз.

54-річний Камі Ріта, який належить до етнічної громади шерпів, побив власний рекорд за кількістю сходжень на гору висотою 8849 метрів.

Він піднявся на вершину 12 травня о 7:25 ранку, повідомила компанія Seven Summit Treks, у якій Камі Ріта працює старшим гідом.

"Вітаємо Камі Ріту Шерпу, старшого гіда Seven Summit Treks, з 29-м успішним сходженням на Еверест. Воно принесло Камі Ріті рекорд "Найуспішнішого сходження на Еверест, здійсненого однією людиною", – написала компанія.

Камі Ріта підкорює гори вже понад два десятиліття: видатний альпініст навіть отримав прізвисько "Чоловік з Евересту" (Everest Man).

Що відомо про "Чоловіка з Евересту"?

Камі Ріта Шерпа народився 17 січня 1970 року у непальському селі Таме. Альпіністський шлях чоловіка розпочався у 1992 році, коли він приєднався до експедиції на Еверест (Джомолунгму або Сагарматху) як помічник.

Відтоді Камі Ріта бере участь у численних експедиціях і майже щороку підіймається на найвищу вершину світу. Водночас Камі Ріта Шерпа підкорював й інші відомі вершини у Гімалаях: К2, Чо-Ойю, Лхоцзе та Манаслу.

Непалець утримує рекорд за кількістю сходжень на Еверест з 2018 року. 23 травня минулого року він піднявся на гору 28-й раз. А до нього рекордсменом серед чоловіків був Аппа Тенцінг, який підкорив Джомолунгму 21 раз.

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Цікаво, що батько Камі Ріти був одним з перших професійних гідів-шерпів після 1950 року, коли найвищу гору відкрили для іноземних альпіністів.

Нині ж через засилля туристів на Евересті Верховний суд Непалу наказав уряду обмежити кількість дозволів на сходження.

Також Непал вимагатиме від альпіністів використовувати чіп для стеження при сходженні на Еверест

Нагадаємо, торік інший британський альпініст став першим за кількістю підйомів на Еверест серед іноземців.

А ветеран британської армії, який втратив обидві ноги в Афганістані, піднявся на Еверест.

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