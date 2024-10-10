Білорусь вивезла щонайменше 2219 українських дітей, і Лукашенко цьому сприяв – правозахисники

Правозахисники виявили, що з другої половини 2021 року до червня 2024 року Білорусь вивезла щонайменше 2219 українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

Це відбувається за сприяння самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, йдеться у дослідженні Центру прав людини ZMINA, Регіонального центру прав людини, правозахисної організації "Вясна" та BelPol.

Хоч білоруські та російські чиновники розповідали, що вивозять дітей лише на оздоровлення, найбільше дітей примусово перемістили саме під час навчального року.

На думку дослідників, це свідчить про використання шкільної системи для індоктринації, "перевиховання" та мілітаризації українських дітей.

Що виявили експерти?

Незаконне вивезення

Після виборів у Білорусі 2020 року самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав указ про "оздоровлення групи дітей з Донецької області" в дитячому навчально-оздоровчому центрі "Зубраня".

ВІДЕО ДНЯ

Саме з середини вересня 2021 року до початку жовтня до Білорусі перемістили 150 українських дітей, більшість з яких були вихованцями дитбудинків з окупованого Донецька.

У червні 2022-го 30 дітей перемістили до санаторію "Волма", а у вересні цього ж року 650 дітей вивезли до табору "Дубрава". Вже у вересні 2023 року 44 дитини відвідували місцеві школи у Білорусі.

Щонайменше 2219 українських дітей були вивезені до Білорусі в період з другої половини 2021 року до червня 2024 року. Але це лише та кількість, щодо вивезення якої дослідники мають переконливі докази. Насправді таких дітей може бути більше, оскільки незаконні переміщення тривають.

"Це свідчить про масове та систематичне переміщення, організоване білоруським і російським режимами", – йдеться у дослідженні.

Індоктринація та мілітаризація

Як встановили дослідники, білоруський режим відтворює заходи, які російська влада здійснює у Росії й на окупованих територіях України для індоктринації та мілітаризації українських дітей.

"Білоруська влада публічно виправдовує переміщення українських дітей до Білорусі "реабілітацією" та "відпочинком", дослівно повторюючи російське обґрунтування переміщення та депортації дітей", – йдеться у дослідженні.

Крім цього, експерти зазначають, що як і в Росії, в межах цієї кампанії дітей не лише розміщують в таборах чи санаторіях, а й зараховують їх до місцевих шкіл.

Для дітей готують "культурну програму", яка відтворює кремлівські наративи, спрямовані на русифікацію дітей та стирання їхньої української ідентичності.

Автори звіту встановили, що щонайменше дві групи українських дітей, які перебували в Новополоцьку в грудні 2022-го й у вересні 2023 року, відвідували заняття в місцевих білоруських школах, де проводять навчання російською мовою.

Фахівці виявили у програмі просування наративів "русского мира" про характер і перебіг Другої світової війни, а також розпалювання ненависті до інших народів, зокрема до українців.

Також у відкритих джерелах дослідники знайшли свідчення, що білоруська держава ідентифікує українських дітей у Білорусі як "росіян" і визнає нав’язане їм російське громадянство.

Білоруські державні ЗМІ називають їх "молодими й новими громадянами Росії". Така практика, на думку експертів, позбавляє українських дітей їхньої ідентичності й національності.

Пропаганда служби в армії РФ

Фахівці знайшли докази залучення українських дітей до воєнізованих молодіжних організацій і пропаганду служби в збройних силах Росії.

"Переважно мілітаризація дітей у Білорусі відбувається під час екскурсій та зустрічей з правоохоронними органами, військовими або воєнізованими молодіжними організаціями РБ", – кажуть правозахисники.

Наприклад, культурна програма для дітей з Донецька й Маріуполя, які перебували в санаторії "Волма" в Білорусі в червні 2022 року, передбачала відвідування військової частини 3214 міністерства внутрішніх справ Білорусі та Хатинського меморіального комплексу.

"Під час візиту військові організували для дітей екскурсію частиною та концерт на плацу, а кадети військової академії продемонстрували елементи рукопашного бою. На фотографіях з цього заходу діти тримають зброю, а один хлопчик у групі вдягнений у футболку з латинською літерою "Z", – зазначають дослідники.

Вони також встановили, що примусова участь у мілітаризованій пропаганді, яку білоруська влада впроваджує за російським зразком, охоплює також дітей на окупованих територіях України.

Дослідники з’ясували, що окупаційна влада записує відео, наприклад, як діти з Горлівки "дякують" білоруському МВС. На відео діти імітують військові жести та наспівують рядки з пропагандистської пісні.

Серед груп українських дітей у Білорусі були й ті, яких російська влада вже намагалася мілітаризувати.

"З вересня до жовтня 2022 року в таборі "Дубрава" перебувала п’ятнадцятирічна Софія Зельковська з Донецької області, яка стала учасницею російського національного молодіжного військового руху. У 2023 році вона побувала в таборі "Факел" під Смоленськом у Росії", – йдеться у звіті.

Домовленості РФ та Білорусі

У серпні 2023 року Олександр Лукашенко підтвердив домовленість з очільником РФ Володимиром Путіним про фінансування вивезення дітей з окупованих територій до Білорусі з бюджету "Союзної держави".

У переміщенні українських дітей з окупованих територій беруть участь окупаційні адміністрації, зокрема так званий “перший заступник міністра освіти та науки” Донецької окупаційної влади Михайло Крушаков та самопроголошений очільник окупованого Мелітополя Володимир Рогов.

До вивезення і "перевиховання" дітей також залучений паралімпієць та прихильник Лукашенка Олексій Талай.

“Білоруська державна влада, починаючи від самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка і закінчуючи представниками регіональної влади й державних установ, також залучена до організації процесу переміщення, перевиховання та мілітаризації”, – зазначають автори дослідження.

Більш детальне дослідження та імена інших винуватців депортації українських дітей можна переглянути на сайтах Freedom House або ZMINA.

Нагадаємо, у 2022 році Україні вдалося повернути з Білорусі підлітка, який був поранений і примусово вивезений під час окупації Ягідного.

Також "УП. Життя" розповідала, як росіяни викрадали дітей з Херсонського дитбудинку.