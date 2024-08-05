Понад 60% киян хочуть бачити в місті більше нескошених ділянок з різнотрав'ям – опитування

Більше половини киян виступили за збільшення ділянок з різнотравʼям у місті

66% киян виступають проти скошування різнотрав'я на більшій кількості ділянок у місті. Про це свідчать результати опитування, проведеного у додатку "Київ Цифровий".

В опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. З них 21% вважають, що різнотрав'я слід скошувати, ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.

У 2023 році Київ започаткував експеримент – не скошувати різнотравʼя на деяких ділянках. Як зазначили в додатку "Київ Цифровий", це допомогло комахам-запилювачам, зокрема бджолам, краще розмножуватися, а також зробило місто прохолоднішим у спекотні дні. Крім того, ділянки з різнотрав'ям краще утримують дощову воду, що сприяє комфортнішому клімату.

З минулого року різнотравʼя не скошували на майже 40 ділянках, і місто розглядає можливість збільшити їх кількість.

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Нагадаємо, що у зв'язку з аномальною спекою Київ тимчасово призупиняв косіння трави на всіх балансних територіях міста. Це стосувалося більшості парків, скверів та інших зелених зон Києва.