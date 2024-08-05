Усі розділи
Підтримати УП

Понад 60% киян хочуть бачити в місті більше нескошених ділянок з різнотрав'ям – опитування

Анастасія Мосорко — 5 серпня, 12:52
Понад 60% киян хочуть бачити в місті більше нескошених ділянок з різнотрав'ям – опитування
Більше половини киян виступили за збільшення ділянок з різнотравʼям у місті
[email protected]/DEPOSITPHOTOS

66% киян виступають проти скошування різнотрав'я на більшій кількості ділянок у місті. Про це свідчать результати опитування, проведеного у додатку "Київ Цифровий".

В опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. З них 21% вважають, що різнотрав'я слід скошувати, ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.

У 2023 році Київ започаткував експеримент – не скошувати різнотравʼя на деяких ділянках. Як зазначили в додатку "Київ Цифровий", це допомогло комахам-запилювачам, зокрема бджолам, краще розмножуватися, а також зробило місто прохолоднішим у спекотні дні. Крім того, ділянки з різнотрав'ям краще утримують дощову воду, що сприяє комфортнішому клімату.

З минулого року різнотравʼя не скошували на майже 40 ділянках, і місто розглядає можливість збільшити їх кількість.

ВІДЕО ДНЯ
Читайте також :
Не паліть траву: ДСНС врятували зайченя і сову, які ледь не загинули в пожежі

У КМДА зазначають, що декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших.

Нагадаємо, що у зв'язку з аномальною спекою Київ тимчасово призупиняв косіння трави на всіх балансних територіях міста. Це стосувалося більшості парків, скверів та інших зелених зон Києва.

Читайте також :
Навколо – не просто трава, а 20-30 видів рослин: як ботанік закохує у музей і природу навіть дорослих
Реклама:

Головне сьогодні