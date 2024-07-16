Київ тимчасово відмовляється від косіння трави через аномальну спеку

У КМДА просять утриматися від косіння трави на прибудинкових територіях

Департамент захисту довкілля КМДА у зв'язку з аномальною спекою тимчасово призупинив косіння трави на всіх балансних територіях міста. Це стосується більшості парків, скверів та інших зелених зон Києва.

Про це повідомив очільник Департаменту захисту довкілля Олександр Возний.

Він закликав керуючі компанії утриматися від косіння трави на прибудинкових територіях.

Возний пояснив, що це рішення ухвалили з кількох причин:

для захисту працівників від теплового удару.

заради збереження газонів від пошкоджень, адже скошування під час високих температур створює високий стрес для рослинності;

задля охолодження ґрунту та збереження вологи в землі.

Крім того, найближчим часом у додатку "Київ Цифровий" буде запущено опитування щодо збільшення ділянок без скошування.

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Нагадаємо, що у Києві вже другий рік триває експеримент з відмовою від косіння трави. Проте наразі це стосується лише окремих ділянок, тоді як решта території міста регулярно скошується.

У КМДА зазначають, що декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших.

"Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилок та нектар) комах-запилювачів, що сприяє розвитку біорізноманіття", – зазначають у КМДА.

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