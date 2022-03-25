Не паліть траву: ДСНС врятували зайченя і сову, які ледь не загинули в пожежі

На Львівщині рятувальники витягнули з полум’я зайченя, коли ліквідували підпал сухої трави.

А в Ужгороді вогнеборцям вдалося врятувати з пожежі сову.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

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"На Львівщині за добу рятувальники ліквідували 87 пожеж в екосистемах. В результаті загорянь знищено понад 31 га сухої трави.

Зазвичай, під час таких пожеж неминуче гинуть тварини. Цьому маленькому зайченяті пощастило", – кажуть надзвичайники.

Фото: ДСНС

Зайченя витягли з вогню рятувальники 50-го Державного пожежно-рятувального поста міста Бібрка.

Вони привезли тварину в частину і тепер опікуються нею.

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Фото: ДСНС

А раніше, 24 березня, ужгородські пожежники врятували сову.

"Ось таку красуню-сову врятували під час пожежі сухої трави ужгородські вогнеборці. Її погляд говорить сам за себе.

Люди, схаменіться! Припиніть нищити довкілля! Не будьте як орки – не спалюйте Україну!", – написали в ДСНС.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, незважаючи на воєнний стан, в Україні активізувалися палії трави.

Однак рятувальники, правоохоронці та Міндовкілля закликають українців не підпалювати сухостій і не додавати роботи службам порятунку.

Зокрема, керівниця однієї з пожежних команд з Івано-Франківської області записала емоційне відеозвернення до паліїв.

"Нам і москаля не треба, раз ми палимо рідну землю", – сказала вона.

Також 3 березня Верховна Рада посилила відповідальність за підпали в умовах воєнного стану.

Навмисні підпали, зокрема сухої рослинності, тепер вважаються злочином проти основ національної безпеки (стаття 113 Кримінального кодексу "Диверсія").

Паліям трави може загрожувати позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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