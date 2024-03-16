Вчені виявили знебарвлення коралів Великого бар'єрного рифу: "здорових" ділянок лишилося мало

Австралійські вчені зафіксували знебарвлення коралів навколо шести островів на крайній півночі Великого бар'єрного рифу.

Це сталося після офіційної заяви Австралії про масове "вибілювання" в найрозгалуженішій рифовій екосистемі світу, повідомляє Reutres.

Вчені з Університету Джеймса Кука обстежили води національного парку Turtle Group – приблизно за 10 кілометрів від узбережжя штату Квінсленд. Вони знайшли лише кілька порівняно "здорових" ділянок коралів, переважно на глибині.

"Було досить жахливо побачити, наскільки сильним є знебарвлення, особливо на мілководді. Всі вони все ще на стадії знебарвлення – тобто можуть відновитися, якщо температура води вчасно знизиться", – розповіла дослідниця Майя Шрінівасан.

Знебарвлення спричиняють теплі океанські води. Через них корали витісняють різнокольорові водорості, які живуть у їхніх тканинах, і стають білими.

Знебарвлений корал може відновитися, якщо вода стане прохолоднішою. Однак якщо температура океану залишатиметься високою протягом тривалого часу – він загине.

Великий бар'єрний риф простягається приблизно на 2300 кілометрів вздовж північно-східного узбережжя Австралії. Протягом восьми років він пережив п'ять масових знебарвлень через зміну клімату.

Зібрані дані допоможуть у подальшому аналізі впливу вицвітання, циклонів і повеней на корали.

Раніше вчені попереджали, що протягом двох наступних років через рекордні температури в океані й на суші існує високий ризик масового знебарвлення й загибелі коралів.