Кораловим рифам загрожує "відбілювання" і загибель через зростання температур – науковці

Головна світова система попередження про тепловий стрес для коралових рифів планети була змушена додати три нові категорії попереджень, які відображають екстремальні температури, що постійно зростають.

Зміни, запроваджені урядовою програмою "Спостереження за кораловими рифами", відбулися після того, як минулого року рифи по всій Америці постраждали від безпрецедентного рівня теплового стресу, що призвів до масового знебарвлення та загибелі коралів, пише The Guardian.

"Ми вступаємо в новий світ з точки зору теплового стресу, де наслідки стають настільки поширеними, що нам довелося переосмислити нашу роботу", – сказав директор програми Coral Reef Watch, доктор Дерек Манзелло.

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Надмірна спека може призвести до того, що корали відокремляться від крихітних водоростей, які впливають на їхнє забарвлення і вміст поживних речовин. "Відбілювання" може вбити корали, а ті, що виживуть, стануть більш вразливими до хвороб і матимуть труднощі з розмноженням.

Знебарвлений корал. Фото: wildam/Depositphotos

Програма Coral Reef Watch, організована Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), раніше випускала попередження для коралових рифів у чотири етапи, з найвищим, 2 рівнем тривоги, який свідчив про "ймовірне сильне знебарвлення і значну смертність" коралів.

Тепер до програми додали ще три рівні тривоги для того, щоб вчені й природоохоронці могли краще зрозуміти стан коралових рифів у різних регіонах. У її основі лежить показник кількості накопиченого теплового стресу, з яким корали стикаються будь-коли, відомий як градусо-тепловий тиждень.

Наприклад, один градусо-тепловий тиждень накопичується, якщо корали протягом семи днів піддаються температурі, яка на один градус за Цельсієм перевищує максимум.

Стара система мала найвищий показник у вісім градусо-теплових тижнів або вище. Натомість минулого року влітку в північній півкулі рифи зазнали теплового стресу, що значно перевищував цю позначку – 20 градусо-теплових тижнів.

"Ми знаємо, що смертність коралів починається при восьмиградусному потеплінні. Але зараз ситуація стає катастрофічною – понад 20 градусів за тиждень. Це аналогічно циклону п’ятої категорії з неймовірно серйозними пошкодженнями. Це найгірший сценарій", – розповів доктор Дерек Манзелло.

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Відтепер нова система попереджень виглядає так:

третій рівень – від 12 до 16 градусо-теплових тижнів (ГТТ);

четвертий рівень – від 16 до 20 ГТТ;

п’ятий рівень – вище 20 ГТВ, існує ризик "майже повної смертності" всіх коралів.

Професор Трейсі Ейнсворт, віце-президент Міжнародного товариства коралових рифів, сказав, що ще десять років тому тепловий стрес був рідкісним явищем.

"Але зараз ми говоримо не просто про знебарвлення, а про смертність – і саме це є наслідком цих змін", – пояснив професор.

Нагадаємо, синоптики зафіксували рекордно високу температуру в континентальній Європі.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"