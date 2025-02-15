Пошкоджено 80% об'єктів: у Сирії виявили руйнування стародавнього міста-памʼятки ЮНЕСКО

Після падіння режиму президента Сирії Башара Асада в стародавньому місті Пальмірі провели польове дослідження, щоб оцінити стан археологічних пам'яток. Дослідники виявили, що 80% стародавнього міста, що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО, зруйновано або перебуває на межі знищення.

Про це йдеться у звіті неурядової організації Heritage for Peace спільно з Інститутом гуманітарних досліджень Milá y Fontanals Національної дослідницької Ради Іспанії, повідомляє Phys.org.

Пальміра – монументальні руїни великого міста, які були одним із найважливіших культурних центрів стародавнього світу. Вперше в документальних джерелах населений пункт згадують у II тисячолітті до нашої ери, коли Пальміра була усталеним караванним оазисом.

Фото: Palmyrene Voice/Мохаммед Ферес Фото: Palmyrene Voice/Мохаммед Ферес

У середині I століття нашої ери місто потрапило під контроль Риму. Відтоді через розташування на торговому шляху, що об'єднує Персію, Індію та Китай із Римською імперією його значення постійно зростало.

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Мистецтво та культура Пальміри стало відображенням греко-римської техніки спорудження з місцевими традиціями та перським впливом. Одним із визначних об'єктів міста є велична вулиця з колонадами довжиною 1100 метрів, що утворює монументальну вісь міста та з'єднує основні громадські пам'ятки.

З 1980 року Пальміра входить до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У ході роботи археологи та інші учасники ініціативи Palmyrene Voices (з англійської – голос Пальміри) оцінили поточний стан археологічних пам'яток міста, прилеглих до нього житлових районів.

При цьому дослідники порівнювали пам'ятку зі станом, яку вона мала до початку громадянської війни в Сирії у 2011 році.

Фото 2011 року Фото: Palmyrene Voices/Хасан Алі/Захер аль-Салеем Фото 2024 року Фото: Palmyrene Voices/Хасан Алі/Захер аль-Салеем

У звіті взяли до уваги періоди репресій під час президентства Хафеза аль-Асада (1971-2000 роки) і Башара аль-Асада (2000-2024 роки), а також руйнівні наслідки окупації бойовиками "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Фахівці задокументували стан будівель та археологічних залишків на близько 12 квадратних кілометрах, зокрема оазису Ефки.

Останній об'єкт був дотла спалений полум'ям від пожеж, які у 2020 році розпалив режим Асада. Частина рослинності, яка пережила інцидент, висохла через те, що більше не мала доступу до води.

Звіт за результатами аналізу показав, що 80% Пальміри зруйнована або перебуває на межі знищення через обвал.

Спостерігачі також зафіксували пошкодження 12 найважливіших пам'яток і археологічних об'єктів, зокрема монументальної арки та римського театру II століття, замку Пальміри XIII століття, Долини гробниць I століття.

Фото 2007 року Фото: Palmyrene Voices/Насан Алі/Мохаммед Фарес Фото 2025 року Фото: Palmyrene Voices/Насан Алі/Мохаммед Фарес Фото: Palmyrene Voices/Насан Алі/Мохаммед Фарес

Наприклад, чотири споруди арки були зруйновані вибухами, внаслідок яких колони перетворилися на руїни та розкидані уламки каменю. У римському театрі фахівці знайшли докази обвалу фасаду внаслідок бомбардування. Також там виявили ознаки незаконних розкопок.

Сильних пошкоджень через удари з повітря зазнав тамтешній археологічний музей, більшість важких статуй та похоронних клумб якого були розбиті.

"Місто зараз стикається зі значними проблемами через руйнування, спричинені конфліктом, який призвів до масового переміщення його жителів", – йдеться у звіті.

Фото 2008 року Фото: Palmyrene Voices/Насан Алі/Мохаммед Фарес Фото 2025 року Фото: Palmyrene Voices/Насан Алі/Мохаммед Фарес Фото 2025 року Фото: Palmyrene Voices/Насан Алі/Мохаммед Фарес

У фінальному документі підкреслили "нагальну необхідність реалізації стратегії реабілітації та реконструкції" археологічної пам'ятки.

"Ми хочемо підвищити обізнаність місцевих громад та міжнародної спільноти про серйозні загрози, з якими стикається спадщина Пальміри", – сказав Ісбер Сабрін, археолог Національної дослідницької Ради Іспанії та один із координаторів звіту.

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