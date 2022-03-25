Лише 18% українців розмовляють вдома виключно російською. Опитування

Усе менше українців говорять вдома виключно російською.

У 2012-му близько 40% використовували російську в побуті, наприкінці 2021 – 26%, а на початку війни – 18% людей.

Натомість "перетік" російськомовних відбувається у сегмент "двомовних" – з 15% до 32%, свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Дві третини з 32% двомовних готові повністю перейти на українську і спілкуватися нею вдома.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Дослідження показало, що кількість громадян, які вдома спілкуються лише українською, зросла на 4% і зараз становить 48%.

У 2012 році, до подій Революції Гідності на Майдані й до початку російської військової агресії, 57% співвітчизників вважали українську мову рідною.У 2022 році показник сягнув 76%.

Дослідження показало, що позитивна динаміка у самоідентифікації відбулася через зміну ставлення до української мови у центрі, а також на півдні та сході країни.

Відчутні зміни у мовній самоідентифікації відбулися між 2012-2016 роками, на що вплинула низка переломних для України подій:

реакція суспільства на "експерименти" тодішньої влади у мовній політиці;

події Революції Гідності;

агресія Росії проти України у 2014 році, тимчасова окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Опитування проводилося 19 березня 2022 року серед 1000 громадян України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%.

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