Уже понад 50%: в Україні все більше людей святкують Різдво 25 грудня

У 2024 році більше опитаних українців святкували Різдво 25 грудня, ніж торік. Цієї зими Різдво 25 грудня відзначали 53% українців, а минулої зими – 42%.

Тих, хто святкував Різдво 7 січня, навпаки поменшало. Таких респондентів було 11% цього року, а минулого – 17%, йдеться в опитуванні Міжнародного республіканського інституту.

Також за рік на 4% поменшало людей, які відзначали народження Христа в обидві дати. Водночас дещо зросла кількість людей, які взагалі не святкують Різдво.

Такі результати показало дослідження, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI). Зауважимо, що опитування стосувалось українців, які не є мусульманами чи юдеями.

Серед тих, хто святкував Різдво 25 грудня, переважали греко-католики (93%). На другому місці – віряни ПЦУ та УПЦ Київського патріархату (58%).

Різдво 25 грудня відзначали також атеїсти (33%) і ті, хто не належить до жодної релігії (38%). Найменш поширеною ця дата була серед вірян УПЦ МП (24%), адже вони здебільшого святкували Різдво 7 січня.

У цьому опитуванні не помітно кореляції віку та дати святкування Різдва. Показники були приблизно однакові в усіх вікових групах – дата 25 грудня лідирувала.

Що стосується регіону проживання, то найпопулярнішою дата 25 грудня була серед жителів заходу (72%). На другому місці опинився центр (55%), а на третьому – південь (39%).

Дещо менше людей святкували Різдво 25 грудня на сході (32%). Водночас схід лідирує за кількістю опитаних, які не святкують Різдво взагалі (29%).

Нагадаємо, 14 липня 2023 року Рада перенесла державну дату святкування Різдва на 25 грудня відповідно до новоюліанського церковного календаря.

А за два тижні Володимир Зеленський остаточно підписав закон, який змінює дати державних свят, зокрема, дату відзначення Різдва.

Підтримка 25 грудня, як дати святкування, помітно зросла після повномасштабного вторгнення РФ. У 2021 році лише 26% українців були готові перенести дату святкування з 7 січня на 25 грудня. Водночас у грудні 2022 року на це вже погодилась майже половина опитаних.

А ще за деякий час майже 60% українців у "Дії" проголосували за те, щоб святкувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня.



Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року.

У ньому взяли участь 2 тисячі жителів України віком 18+ років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пунктів для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).