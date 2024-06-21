Очільник МВС: 60% винуватців домашнього насильства – військові, їм потрібна психологічна реабілітація

В Україні від початку року зросла кількість випадків домашнього насильства, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями. Тому держава має зосередитися на психологічній реабілітації бійців, які повертаються з фронту, наголосив Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, з початку 2024 року кількість випадків домашнього насильства зросла на 14%, і це число продовжує збільшуватися.

"Дуже великий відсоток, близько 60% (тих, хто вчиняє домашнє насильство – ред.), – це військові. І йдеться не тільки про військових Збройних сил України, а про всіх, хто був на фронті", – зазначив Клименко.

Однією з головних проблем наразі, на думку міністра, є неналежна організація психологічної реабілітації військових.

ВІДЕО ДНЯ

"Психологічна реабілітація, я вважаю, на сьогодні у зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців, не навчимо їх, то матимемо великі проблеми після закінчення війни.

Що робить людина з ПТСР або людина, яка має ментальні зміни після війни? Вона може стати або алкоголіком, або наркоманом, або може піти в кримінальне середовище, або все це поєднувати між собою", – наголосив Клименко.

Нагадаємо, у 2024 році кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 36% порівняно з 2023-м.