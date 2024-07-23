"Неочікувані гості": полярники показали субантарктичних пінгвінів біля станції "Вернадського"

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" завітали субантарктичні пінгвіни – їх ще називають віслюковими або дженту.

Працівники Національного антарктичного наукового центру кажуть, що не очікували побачити таких "гостей", адже зазвичай взимку птахи покидають острів Галіндез – раніше їх тут було понад 7 тисяч.

"Біологи зазначають, що зараз зграйки пінгвінів постійно перебувають в нашій акваторії і зустрічаються під час морських походів. У дні їхнього візиту до "Вернадського" саме погіршилася погода, тож, можливо, на нашому острові вони перечікували шторм. Адже за кілька днів їх знову не стало біля станції", – розповіли у науковому центрі.

Працівники центру кажуть, не очікували побачити біля станції таких "гостей" Національний антарктичний науковий центр

Взимку пінгвіни покидають острів Галіндез Національний антарктичний науковий центр

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Зміни клімату вплинули на щільність льодовикового покриву – через глобальне потепління він не утворюється суцільним шаром. А це означає, що пінгвінам не обов’язково мігрувати північніше до відкритої води та для полювання.

"Ще взимку 2021 року наші вчені зафіксували надзвичайно великі скупчення цих птахів у радіусі 20 км від станції. Тоді сотні пінгвінів відпочивали на навколишніх островах та живилися в океані.

Тож їхня поведінка є одним із факторів, за яким можна досить чітко відслідковувати кліматичні зміни в Антарктиці, які впливають на всю планету", – пояснили полярники.

Нагадаємо, нещодавно на станції "Академік Вернадський" зафіксували значне підвищення максимальної добової температури – вона зросла більш як на 8°С.