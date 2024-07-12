"Вирішили ризикнути": полярники показали морських котиків, які зимують поблизу "Вернадського"

Незважаючи на прихід антарктичної зими, поблизу острова Галіндез, на якому розташована антарктична станція "Академік Вернадський", залишилася невелика група морських котиків.

Полярники Національного антарктичного центру "Академік Вернадський" поділилися відео, на якому морські котики фігурно плавають у холодних водах під час полювання.

За словами учасника 29-ї Української антарктичної експедиції, яка прибула в Антарктиду у квітні 2024 року, Світозара Давиденка, більшість морських котиків покинули околиці "Вернадського" ще у період від квітня до травня.

Незадовго після "котячого нашестя" тварини перебралися на північ від острова Галіндез.

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"Але невелика група котиків (до 10 особин) вирішила ризикнути й залишитися зимувати в районі станції", – розповіли полярники.

Таку поведінку тварин пояснюють зміною клімату – оскільки акваторія не вкривається суцільною кригою, тюлені мають можливість полювати на криля і під час антарктичної зими.

"Протягом останніх кількох років котики вже залишалися взимку на певний час біля "Вернадського". Але коли погодні умови ускладнювалися, вони покидали акваторію та мігрували на північ", – зазначили в антарктичному центрі.

Водночас нинішнє перебування тварин поблизу Галіндезу не гарантує того, що морські котики не вирішать покинути район пізніше. Тому учасники експедиції продовжуватимуть спостерігати за тюленями.

Раніше українські полярники пояснили причину цікавої поведінки горбатих китів – тварини кружляючи створювали бульбашкову "сітку" поблизу поверхні води.