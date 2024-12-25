Серед териконів: біля стели на в'їзді у Донецьку область прозвучав "Щедрик"

Біля стели на в’їзді у Донецьку область прозвучав "Щедрик"

Поблизу стели на в’їзді у Донецьку область прозвучав "Щедрик". Твір зіграли службовці підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

Відео, зняте серед териконів, оприлюднили в МВС.

"Мелодія, яка зачаровує весь світ у період різдвяних свят, прозвучала неподалік Покровська, де колись жив і працював композитор Микола Леонтович. Нині російські окупанти на підступах до міста…" – йдеться у дописі.

"Щедрик" зіграли прикордонник, поліцейський, військовослужбовиця Національної гвардії та рятувальник ДСНС. Всі вони несуть службу на Донеччині.

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Обробку народної пісні написав український композитор Микола Леонтович понад 100 років тому. Вперше "Щедрик" виконав хор Київського університету у 1916 році.

Твір, відомий у всьому світі, став символом боротьби українців за власну незалежність.

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року "Щедрик" вперше прозвучав на дзвіниці Києво-Печерської лаври. Його виконала Академічна хорова капела Українського радіо.