Серед териконів: біля стели на в'їзді у Донецьку область прозвучав "Щедрик"
Поблизу стели на в’їзді у Донецьку область прозвучав "Щедрик". Твір зіграли службовці підрозділів Міністерства внутрішніх справ.
Відео, зняте серед териконів, оприлюднили в МВС.
"Мелодія, яка зачаровує весь світ у період різдвяних свят, прозвучала неподалік Покровська, де колись жив і працював композитор Микола Леонтович. Нині російські окупанти на підступах до міста…" – йдеться у дописі.
"Щедрик" зіграли прикордонник, поліцейський, військовослужбовиця Національної гвардії та рятувальник ДСНС. Всі вони несуть службу на Донеччині.
Обробку народної пісні написав український композитор Микола Леонтович понад 100 років тому. Вперше "Щедрик" виконав хор Київського університету у 1916 році.
Твір, відомий у всьому світі, став символом боротьби українців за власну незалежність.
Нагадаємо, 25 грудня 2023 року "Щедрик" вперше прозвучав на дзвіниці Києво-Печерської лаври. Його виконала Академічна хорова капела Українського радіо.