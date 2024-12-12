В одному гнізді – одразу двоє пташенят: біля "Вернадського" вилупились перші пінгвінята

Неподалік станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону.

В одному гнізді на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків, повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

"Перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге мабуть вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", – розповів вчений.

Впродовж наступного місяця малюки перебуватимуть в гнізді з пінгвінами-батьками. Дорослі доглядатимуть дитинчат по черзі – годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Поки пінгвінята вкриті вкриті сірим пушком, але вже за кілька місяців почнуть змінювати його на чорно-біле пірʼя. Тоді, за словами полярників, дитинчата будуть "збиратися у ясла" – такі собі невеликі групи, за якими зазвичай стежить кілька дорослих птахів.

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Новонароджене пінгвіня Світозар Давиденко, Олександр Мацібура

"До цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти", – додають науковці з "Академіка Вернадського".

Пінгвінята у гнізді з одним з батьків Світозар Давиденко, Олександр Мацібура

На острові Галіндез живуть переважно субантарктичні пінгвіни. Зараз їх там нараховується близько 4 тисяч, а кожна пара зазвичай відкладає по 2 яйця.