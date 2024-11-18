Трудівник, а не крадій: полярники показали, як пінгвін добуває камінці на березі океану

Українські полярники показали, як пінгвін добував камінці на березі океану біля станції "Академік Вернадський".

Пінгвін спускався до невеликої калюжі на березі океану, шукав у ній камінчик і заповзято ніс до свого гнізда неподалік. Так він ходив десь 5-6 разів з інтервалом у 2-3 хвилини.

Птаха випадково зафільмував озонометрист 29-ї української антарктичної експедиції Сергій Якущенко. Відео опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Щоб хтось один міг цупити камінці з сусіднього гнізда, хтось інший має їх туди приносити. На противагу пінгвіну-крадію, якого ми показували вам кілька днів тому, маємо відео пінгвіна-трудівника", – пишуть полярники.

Способи добування каміння у пінгвінів бувають різними. Інколи ці птахи навіть намагаються дробити якісь частини споруд "Вернадського", щоб дістати собі "будматеріал".

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Для облаштування гнізд субантарктичні пінгвіни також можуть використовувати мушлі та кістки. А ще бували випадки, коли вони крали у дослідників логери – пристрої для вимірювання температури й вологості.

Щороку добувати каміння для гнізда дедалі складніше, адже кількість пінгвінів на острові Галіндез зростає, а кількість каменів – ні.

Нагадаємо, раніше полярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого.