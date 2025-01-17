Бебі-бум біля "Вернадського": полярники показали крихітних домініканських мартинів

Поблизу української антарктичної дослідної станції "Академік Вернадський" триває бебі-бум – тут вилуплюються не тільки пінгвіни, а й інші птахи.

У Національному антарктичному науковому центрі показали фото чотирьох крихітних пухнастиків – малечу домініканських мартинів.

"На острові Галіндез, де розташований "Вернадський", зараз підростають четверо пташенят. Також очікується поповнення у двох пар мартинів, гнізда яких розташовані біля самої станції", – розказав біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Сергій Єрмоленко.

Полярники кажуть, що зазвичай мартини відкладають два-три яйця. Їхні гнізда – це неглибокі ямки на землі, вистелені рослинами та пір'ям.

"Примітно, що і яйця, і малюки мають в забарвленні невеликі темні цятки. В пташенят вони розміщені на голові.

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Загалом же мартинята вкриті густим шовковистим пухом сіро-коричневого кольору. Під час оперення на деяких ділянках тіла, зокрема крилах, з'являються пір'я з темними ромбовидними плямами зі світлою окантовкою. А дорослі птахи мають чорно-білий колір, із сірим на крилах", – розповідають у НАНЦ.

Малеча мартинів у гнізді Фото: НАНЦ

Перші дні свого життя малята мартинів проводять у гнізді. Згодом вони залишають його, але продовжують перебувати поруч, щоб заховатися там у разі небезпеки серед каміння.

Батьки годують дітей по черзі. Їжу здебільшого ловлять в океані – малеча полюбляє молюсків і морських їжаків.

Домініканські мартини ростуть швидко і орієнтовно за місяць майже сягають розміру батьків.

Цих птахів називають головними садівниками Антарктиди, адже для побудови гнізд вони використовують ключові види місцевих рослин. Птахи цілеспрямовано збирають їх та переносять на значні відстані, і це сприяє їхньому поширенню.

Раніше українські полярники показали, що роблять новонароджені пінгвінята біля "Вернадського", а також публікували відео, як пінгвіни годують своїх дитинчат.