Полярники показали, що роблять новонароджені пінгвінята біля "Вернадського"
Як почуваються новонароджені пінгвінята біля “Академіка Вернадського”
Національний антарктичний науковий центр
Нещодавно біля наукової станції "Академік Вернадський" вилупились перші пінгвінята у цьому сезоні.
Полярникам вдалось зафільмувати життя малюків на відео, зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.
На кадрах можна побачити пару пінгвінят біля лабораторії з дослідження геокосмосу. Їх зазняла геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна.
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Полярники додають, що за тиждень кількість малюків біля станції "Академік Вернадський" збільшилась у кілька разів. Зараз пташенят вже понад десяток.
Загалом на острові Галіндез переважають близько 4 тисяч субантарктичних пінгвінів. Пара цих птахів зазвичай відкладає по два яйця.
Нагадаємо, нещодавно полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки.