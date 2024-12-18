Полярники показали, що роблять новонароджені пінгвінята біля "Вернадського"

Нещодавно біля наукової станції "Академік Вернадський" вилупились перші пінгвінята у цьому сезоні.

Полярникам вдалось зафільмувати життя малюків на відео, зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

На кадрах можна побачити пару пінгвінят біля лабораторії з дослідження геокосмосу. Їх зазняла геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна.

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Полярники додають, що за тиждень кількість малюків біля станції "Академік Вернадський" збільшилась у кілька разів. Зараз пташенят вже понад десяток.

Загалом на острові Галіндез переважають близько 4 тисяч субантарктичних пінгвінів. Пара цих птахів зазвичай відкладає по два яйця.

Нагадаємо, нещодавно полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки.