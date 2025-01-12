Як пінгвіни годують своїх дитинчат: відео від українських полярників

Наразі поблизу "Вернадського" вже народилося близько тисячі пташенят

На острові Галіндез, де розташована українська антарктична дослідна станція "Академік Вернадський", продовжують з'являтися на світ пінгвінята.

У Національному антарктичному науковому центрі опублікували відео, на якому видно, як відбувається процес годування малюків. Зняв ролик член 29-ї експедиції Віталій Камінський.

"Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін "постачає" частково перетравлену їжу (насамперед це криль) зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує", – пояснюють процес полярники.

Наразі поблизу "Вернадського" вже народилося близько тисячі пташенят і більшість родин мають по двоє малюків.

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"Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки", – розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Та кількість пінгвінят на Галіндезі зростатиме, адже в частині гнізд ще залишаються яйця.

Нагадаємо, субантарктичні пінгвіни прибувають на острів навесні для розмноження. Тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят.

Минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.