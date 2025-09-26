Уряд схвалив експериментальний проєкт біометричної ідентифікації загиблих через війну

Уряд ухвалив реалізацію експериментального проєкту з біометричної ідентифікації померлих або загиблих внаслідок збройної агресії РФ.

Його розробило Міністерство внутрішніх справ, повідомили на сайті відомства.

Новий проєкт має на меті прискорити процес ідентифікації осіб загиблих військовослужбовців та цивільних за допомогою біометричних даних – відбитків пальців, долонь та зображень обличчя.

"Нині використовують різні методи, зокрема аналіз ДНК, однак цей процес є тривалим і не завжди результативним, особливо за відсутності порівняльних зразків.

Використання відбитків пальців і зображень обличчя дозволить значно скоротити час ідентифікації та забезпечить більш повний і системний облік загиблих", – зазначили в МВС.

Що зміниться та як це працюватиме?

Органам, які займаються обліком та/або розшуком зниклих безвісти, відкриють доступ до двох важливих баз даних:

Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації (НСБВІ) . Вона містить біометричні дані (відбитки пальців та зображення облич) громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Систему використовують для ідентифікації осіб під час оформлення паспортів, ID-карток, посвідок на проживання та інших офіційних документів. Таким чином не виникатиме необхідності відбору додаткових зразків для порівняння;

Автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи МВС (АДІС) . Вона створена для зберігання та обробки відбитків пальців тих, хто потрапив у поле зору правоохоронців, та дозволяє швидко перевіряти та ідентифікувати осіб під час досудових розслідувань, розшуку або інших оперативних заходів.

Це дасть змогу швидко перевіряти дані понад 26 мільйонів осіб та оперативно ідентифікувати загиблих за допомогою сучасних біометричних технологій.

Як відбуватиметься ідентифікація?

спочатку проводять дактилоскопію (зняття відбитків пальців) і фотографування тіл загиблих захисників і захисниць;

зібрані дані вносять до НСБВІ та АДІС і перевіряють за наявними масивами біометричної інформації;

фахівці, які проводили ідентифікацію, аналізують результати автоматичної перевірки, а потім офіційно інформують про них орган досудового розслідування;

орган досудового розслідування долучає отриману інформацію до матеріалів кримінального провадження, що може слугувати підставою для встановлення особи загиблого з подальшим процесуальним оформленням.

"Окремо проєктом Постанови передбачається право уповноважених державних органів здійснювати дактилоскопіювання (відбір відбитків пальців та долонь рук) військовослужбовців і поліцейських, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Це дозволить сформувати масиви біометричної інформації, що можуть бути використані виключно у випадках розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та для ідентифікації тіл загиблих", – наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.