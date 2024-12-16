Скільки українців залучені до благодійності у 2024 році? Результати опитування
86% українців були залучені до благодійності у 2024 році. Середній квартальний розмір донатів становить 4 991 гривню.
Про це йдеться у дослідженні благодійності в Україні, які провели Zagoriy Foundation та Info Sapiens.
Найчастіше українці допомагають через донати (73%), передаючи їжу, одяг чи ліки (53%) або стаючи волонтерами (50%).
Основні причинами для допомоги є:
- співчуття (33%);
- патріотизм (17%);
- почуття обов’язку (16%).
За два роки (з часу проведення першого такого дослідження) індекс поширеності благодійності трохи знизився: з 7,7 пунктів у 2022 році до 6,7 – у 2024.
Автори дослідження кажуть, що зміни відображають поступове виснаження ресурсів і зниження уваги до теми благодійності.
Як працюють громадські організації?
Більшість громадських організацій в Україні працюють із дуже обмеженими ресурсами. Майже половина (49%) мають у штаті п’ять або менше працівників, а кожна четверта організація взагалі не має постійного штату.
Більше половини діють лише в одній області, і лише 26% мають загальнонаціональне покриття.
Фінансова стабільність залишається найболючішою проблемою для громадського сектору: 42% організацій оцінюють її як незадовільну.
Серед інших складнощів:
- емоційне вигорання команд (про погіршення стану колективів повідомили 48% організацій);
- складність залучення нових працівників і волонтерів через мобілізацію;
- нестача приміщень, транспорту, технічного обладнання та базових ресурсів, як-от опалення чи електроенергія.
Основні напрямки роботи
У 2024 році найпоширенішими напрямками діяльності громадських організацій стали:
- освіта (32%);
- культура (22%);
- допомога силам оборони (21%);
- охорона здоров’я (20%);
- захист прав, включно з правами дітей (19%).
Деякі організації, які раніше були активними в інших сферах, вимушено переорієнтувалися на гуманітарну допомогу. Наприклад, екологічні ініціативи або заходи з посадки дерев зараз втратили актуальність через зміну пріоритетів донорів і неможливість проводити масові заходи.
Раніше ми розповідали, як змінюються підходи до благодійності та що імпонує українцям.