Скільки українців залучені до благодійності у 2024 році? Результати опитування

Понад 70% українців продовжують донатити у 2024 році

86% українців були залучені до благодійності у 2024 році. Середній квартальний розмір донатів становить 4 991 гривню.

Про це йдеться у дослідженні благодійності в Україні, які провели Zagoriy Foundation та Info Sapiens.

Найчастіше українці допомагають через донати (73%), передаючи їжу, одяг чи ліки (53%) або стаючи волонтерами (50%).

Основні причинами для допомоги є:

співчуття (33%);

патріотизм (17%);

почуття обов’язку (16%).

За два роки (з часу проведення першого такого дослідження) індекс поширеності благодійності трохи знизився: з 7,7 пунктів у 2022 році до 6,7 – у 2024.

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Автори дослідження кажуть, що зміни відображають поступове виснаження ресурсів і зниження уваги до теми благодійності.

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Як працюють громадські організації?

Більшість громадських організацій в Україні працюють із дуже обмеженими ресурсами. Майже половина (49%) мають у штаті п’ять або менше працівників, а кожна четверта організація взагалі не має постійного штату.

Більше половини діють лише в одній області, і лише 26% мають загальнонаціональне покриття.

Фінансова стабільність залишається найболючішою проблемою для громадського сектору: 42% організацій оцінюють її як незадовільну.

Серед інших складнощів:

емоційне вигорання команд (про погіршення стану колективів повідомили 48% організацій);

складність залучення нових працівників і волонтерів через мобілізацію;

нестача приміщень, транспорту, технічного обладнання та базових ресурсів, як-от опалення чи електроенергія.

Основні напрямки роботи

У 2024 році найпоширенішими напрямками діяльності громадських організацій стали:

освіта (32%);

культура (22%);

допомога силам оборони (21%);

охорона здоров’я (20%);

захист прав, включно з правами дітей (19%).

Деякі організації, які раніше були активними в інших сферах, вимушено переорієнтувалися на гуманітарну допомогу. Наприклад, екологічні ініціативи або заходи з посадки дерев зараз втратили актуальність через зміну пріоритетів донорів і неможливість проводити масові заходи.

Раніше ми розповідали, як змінюються підходи до благодійності та що імпонує українцям.