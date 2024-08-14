Благодійна організація в Новій Зеландії роздала цукерки із пожертв. У них виявили метамфетамін

У кожній цукерці знайшли близько трьох грамів наркотиків

В місті Окленд (Нова Зеландія) невідомі передали благодійній організації цукерки, у складі яких був метамфетамін. Внаслідок інциденту постраждала щонайменше одна дитина.

Через наркотичні ласощі до лікарні звернулися троє людей – працівник благодійної організації та двоє дітей. Усі вони скаржилися на симптоми, які нагадували наслідки вживання метамфетаміну, пише The Washington Post.

Водночас у дітей, на відміну від постраждалого дорослого, медичні працівники не виявили ознак наркотичного сп’яніння. Загалом через цукерки з "огидним смаком" постраждали щонайменше вісім родин.

Місцеві отримали небезпечні ласощі в продуктових наборах для нужденних, які раніше невідомі передали благодійній організації. Усі цукерки були герметично упаковані і виглядали як ласощі малайзійського бренду Rinda зі смаком ананаса.

Правоохоронці вважають, небезпечні солодощі могли отримати до 400 людей, яким протягом останніх шести тижнів дали продуктові набори. Поліціянтам вдалося знайти 16 цукерок, але їхня кількість могла бути майже вдвічі більшою.

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Аналіз Новозеландського фонду наркотиків показав, що кожна цукерка містила близько трьох грамів метамфетаміну.

"Вживання такої кількості метамфетаміну є надзвичайно небезпечним і може призвести до смерті", – заявила виконавча директорка Сара Хелм.

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За словами її заступника Бена Біркса Енга, вартість метамфетаміну в кожній цукерці становить 608 доларів.

"Ця штука коштує великих грошей, тому в злочинному світі цілком можуть зацікавитися нею", – сказала представниця місцевої поліції Гленн Болдуін.

Раніше ми розповідали про желейні цукерки, які викликали галюцинації, запаморочення, нудоту та блювання в споживачів з Австралії.

На сайті компанії, що розповсюджувала продукцію, стверджували, що солодощі мали у складі коноплю, але виробник це заперечував.