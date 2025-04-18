Скільки студентів будуть проходити військову підготовку у 2025 році? Лісовий озвучив цифри

У 2025 році близько 75-80 тисяч студентів другого курсу українських вишів пройдуть базову військову підготовку.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до Уряду 18 квітня.

"Теоретична частина, до запровадження якої ми готуємося у 2025 році, запущена вже у всіх університетах. 170 освітніх програм уже розроблено, подано на затвердження Генерального штабу в рамках чинного законодавства.

Ми прогнозуємо зараз 75-80 тисяч студентів – це всі хлопці, студенти чоловічої статі другого року навчання. Дівчата, згідно з чинним законодавством, доєднуються за бажанням", – розповів Лісовий.

За його словами, зараз тривають консультації з Міністерством оборони щодо змісту і формату практичної частини, яка має розпочатися у травні 2026 року.

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Водночас міністр зауважив, що додаткового фінансування на реалізацію програми немає. Наразі вона фінансується з резерву Міністерства освіти і науки України.

"Потреба на реалізацію цієї програми лише у 2025 році – 130 мільйонів гривень. Сподіваємося, що при перегляді державного бюджету ми отримаємо якесь додаткове фінансування або хоча б зі спеціального фонду", – зазначив Лісовий.

Нагадаємо, вже з 1 вересня українські студенти будуть проходити обов’язкову базову військову підготовку. Раніше ми пояснювали, що це таке, скільки часу вона триватиме та кого можуть звільнити від проходження навчань.