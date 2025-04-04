В Україні можуть змінити перелік освітян і студентів, які не підлягають мобілізації

Уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав студентів та освітян.

Цей законопроєкт змінює перелік тих, хто не підлягає мобілізації, та обмежує вік студентів профтехів і коледжів, які можуть претендувати на відстрочку.

Зокрема, відстрочку від мобілізації надаватимуть тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі.

Тепер документ мають внести на розгляд до Верховної Ради, повідомили представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук та міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Рекомендували від уряду зміни до Закону України щодо мобілізації. Мета пропозицій від міністерства – зменшити ризики використання освіти як способу ухилення від мобілізації", – пише Лісовий.

РЕКЛАМА:

У МОН пояснили, що закон передбачає:

обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів;

для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів; виключення права відстрочки для слухачів професійних училищ , які підвищують професійну кваліфікацію без здобуття освіти;

визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відстрочки під час мобілізації.

Згідно із законопроєктом, мобілізації не підлягатимуть:

учні ПТУ та студенти коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку;

студенти університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні;

докторанти, інтерни та лікарі-резиденти, які вперше навчаються на відповідному рівні;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах вищої, фахової передвищої, профтех, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах;

в закладах вищої, фахової передвищої, профтех, загальної середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах; педагоги позашкільної освіти, які керують гуртками, якщо вони були працевлаштовані на основній роботі до початку 2025 року. Йдеться про еколого-натуралістичні, науково-технічні, дослідницько-експериментальні та військово-патріотичні гуртки.

Водночас відстрочку не зможуть отримати чоловіки віком 25+ років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року.

Окрім цього законопроєкту, Оксен Лісовий заявив про інші ініціативи МОН, які підтримав уряд.

Зокрема, Кабмін призначив державні стипендії для 29 видатних діячів освіти.

А на виконання закону "Про дошкільну освіту" затвердили порядок утворення спеціальних груп у садках для дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

"Це важливий крок для забезпечення рівного доступу дошкільнят до освіти. Планується, що батьки дітей з ООП зможуть обрати найкращий формат навчання для своїх малюків відповідно до їхніх індивідуальних потреб та побажань", – коментує міністр.