"Добрий день, everybody": Борис Джонсон знявся в українському новорічному фільмі
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українському новорічному фільмі "Потяг у 31 грудня".
Про це розповів актор та продюсер кінострічки Юрій Горбунов.
Також він поділився відео зі зйомок стрічки, на якому Борис Джонсон говорить свою популярну фразу та вітає з Новим роком.
"Добрий день, everybody (з англійської – всі). Happy New Year (з англійської – з Новим роком), українці", – каже на ролику колишній прем'єр-міністр, одягнений у шапку з написом "Нумерація вагонів починається з голови поїзда".
Юрій Горбунов назвав появу британського політика в українській стрічку "теплою родзинкою".
"Ми дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк,за те що він погодився знятися в нашому фільмі!
Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно!" – написав Юрій Горбунов.
За сюжетом української комедії "Потяг у 31 грудня", герої рейсу за маршрутом Київ-Львів застрягають серед безлюдного поля. У цих екстремальних умовах раніше незнайомцям доводиться зблизитися і краще пізнати одне одного.
Фільм уже вийшов у прокат у кінотеатрах України.