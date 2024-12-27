"Добрий день, everybody": Борис Джонсон знявся в українському новорічному фільмі

Борис Джонсон під час візиту в Україні у вересні 2023 року

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знявся в українському новорічному фільмі "Потяг у 31 грудня".

Про це розповів актор та продюсер кінострічки Юрій Горбунов.

Також він поділився відео зі зйомок стрічки, на якому Борис Джонсон говорить свою популярну фразу та вітає з Новим роком.

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"Добрий день, everybody (з англійської – всі). Happy New Year (з англійської – з Новим роком), українці", – каже на ролику колишній прем'єр-міністр, одягнений у шапку з написом "Нумерація вагонів починається з голови поїзда".

Юрій Горбунов назвав появу британського політика в українській стрічку "теплою родзинкою".

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"Ми дякуємо Борису Джонсону, якого ми по-доброму називаємо Джонсонюк,за те що він погодився знятися в нашому фільмі!

Нам видається, що це гарна, тепла родзинка, яка стала ще одним гвинтиком магії кіно!" – написав Юрій Горбунов.

За сюжетом української комедії "Потяг у 31 грудня", герої рейсу за маршрутом Київ-Львів застрягають серед безлюдного поля. У цих екстремальних умовах раніше незнайомцям доводиться зблизитися і краще пізнати одне одного.

Фільм уже вийшов у прокат у кінотеатрах України.