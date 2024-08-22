"Годують гидотою, а в палаті грибок": бойовий медик оголосив голодування через умови в лікарні Одеси

Оновлено 22.08.2024 о 17:50

Бойовий медик Петро Конопля, який наразі перебуває на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, оголосив голодування через неналежні умови в медзакладі.

Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши відповідне відеозвернення.

"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування.

ВІДЕО ДНЯ

Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання! Рятуйте!", – йдеться у дописі.

За його словами, у лікарні пацієнти не мають нормального харчування, зокрема овочів та фруктів, їжа переварена, а тих, хто перебуває на лікуванні, годують "гидотою з найдешевших продуктів". Петро каже, харчування обіцяли покращити, але нічого не відбувається.

"Ми знаходимося у дуже хр*нових умовах. Я хочу на цю ситуацію якось вплинути, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування.

Я не вважаю, що воїни, які захищають нашу державу, мають терпіти таке ставлення до себе, мені це не подобається. Тому я оголошую голодування доки це не припиниться і нам не покращать умови", – розповів Петро у своєму зверненні.

Також боєць показав, чим харчуються пацієнти. Наприклад, на сніданок була вівсянка на молоці, а на вечерю – рис, який, за словами Коноплі, був "максимально перевареним".

"З вами передача "Здохни або помри". І сьогодні ми у психлікарні їмо сніданок, який нам обіцяли зробити смачним. Це молочна вівсянка. Молочний клей", – каже Конопля на відео.

На відео видно, що медику подали макарони з м’ясом, де були жилки та шкіра, а також гречку. Петро додає, вона була перевареною та підгорілою.

"За майже три роки війни я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях та реабілітаційних центрах. І там годують нормально, смачно, є овочі та фрукти. Тому коли я потрапляю до лікарні, розумію, що приїхав "від’’їстися", щоб набратися сил і повернутися на службу", – наголосив Петро Конопля.

У ролику чоловік також показав палату, у якій він перебуває.

"В принципі чистенько. Єдине, що тут є грибок, пліснява біля подушок, де людина лежить. Стіни облізлі", – зазначив Петро Конопля.

Facebook КНП"Одесская областная психиатрическая больница 2"ООС Facebook КНП"Одесская областная психиатрическая больница 2"ООС Facebook КНП"Одесская областная психиатрическая больница 2"ООС Facebook КНП"Одесская областная психиатрическая больница 2"ООС

Оновлено На цю ситуацію відреагували у Міністерстві охорони здоров’я України. У відомстві повідомили, що у ній розбирається комісія департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації. Вона вивчає умови перебування пацієнтів, а також причини, чому їх розмістили у приміщеннях з неналежними умовами.

"Нещодавно цей заклад приєднали до Одеського обласного центру психічного здоров’я, власником якого є Одеська обласна рада. Адміністрація медзакладу має вжити заходів, аби пацієнти мали змогу лікуватися в нормальних умовах. Для цього лікарня має всі необхідні ресурси, про що свідчать дані НСЗУ.

Про результати та подальші дії повідомимо додатково", – розповіли у МОЗ.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарями стосовно ситуації до Уповноваженого зі справ людини Дмитра Лубінця та Одеської обласної психіатричної лікарні №2. На момент виходу публікації відповіді ми не отримали.

Примітка: текст оновлено. Додана реакція Міністерства охорони здоров'я України.