"Годують гидотою, а в палаті грибок": бойовий медик оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Оновлено 22.08.2024 о 17:50
Бойовий медик Петро Конопля, який наразі перебуває на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, оголосив голодування через неналежні умови в медзакладі.
Про це він повідомив у Facebook, оприлюднивши відповідне відеозвернення.
"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування.
Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання! Рятуйте!", – йдеться у дописі.
За його словами, у лікарні пацієнти не мають нормального харчування, зокрема овочів та фруктів, їжа переварена, а тих, хто перебуває на лікуванні, годують "гидотою з найдешевших продуктів". Петро каже, харчування обіцяли покращити, але нічого не відбувається.
"Ми знаходимося у дуже хр*нових умовах. Я хочу на цю ситуацію якось вплинути, бо тут лікуються військові, яким потрібне збалансоване харчування.
Я не вважаю, що воїни, які захищають нашу державу, мають терпіти таке ставлення до себе, мені це не подобається. Тому я оголошую голодування доки це не припиниться і нам не покращать умови", – розповів Петро у своєму зверненні.
Також боєць показав, чим харчуються пацієнти. Наприклад, на сніданок була вівсянка на молоці, а на вечерю – рис, який, за словами Коноплі, був "максимально перевареним".
"З вами передача "Здохни або помри". І сьогодні ми у психлікарні їмо сніданок, який нам обіцяли зробити смачним. Це молочна вівсянка. Молочний клей", – каже Конопля на відео.
На відео видно, що медику подали макарони з м’ясом, де були жилки та шкіра, а також гречку. Петро додає, вона була перевареною та підгорілою.
"За майже три роки війни я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях та реабілітаційних центрах. І там годують нормально, смачно, є овочі та фрукти. Тому коли я потрапляю до лікарні, розумію, що приїхав "від’’їстися", щоб набратися сил і повернутися на службу", – наголосив Петро Конопля.
У ролику чоловік також показав палату, у якій він перебуває.
"В принципі чистенько. Єдине, що тут є грибок, пліснява біля подушок, де людина лежить. Стіни облізлі", – зазначив Петро Конопля.
Оновлено На цю ситуацію відреагували у Міністерстві охорони здоров’я України. У відомстві повідомили, що у ній розбирається комісія департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації. Вона вивчає умови перебування пацієнтів, а також причини, чому їх розмістили у приміщеннях з неналежними умовами.
"Нещодавно цей заклад приєднали до Одеського обласного центру психічного здоров’я, власником якого є Одеська обласна рада. Адміністрація медзакладу має вжити заходів, аби пацієнти мали змогу лікуватися в нормальних умовах. Для цього лікарня має всі необхідні ресурси, про що свідчать дані НСЗУ.
Про результати та подальші дії повідомимо додатково", – розповіли у МОЗ.
Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарями стосовно ситуації до Уповноваженого зі справ людини Дмитра Лубінця та Одеської обласної психіатричної лікарні №2. На момент виходу публікації відповіді ми не отримали.
Примітка: текст оновлено. Додана реакція Міністерства охорони здоров'я України.