Ветеран заявив про образу з боку поліціянтки: правоохоронці розпочали службове розслідування

Головне управління Національної поліції в Київській області ініціювало службове розслідування щодо своєї співробітниці, яка конфліктувала з ветераном Збройних сил України.

За словами чоловіка, поліціянтка назвала його "конченим інвалідом" через його зауваження щодо порушення правил паркування.

У коментарі для "УП. Життя" головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київщини Яна Єрмоленко зазначила, що поліціянтка, яка фігурує в інциденті, працює у поліції Вишгорода.

"Під час службового розслідування буде зʼясовано всі обставини події та надана правова оцінка щодо правомірності дій поліцейської", – зазначили в пресслужбі поліції Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Відео Донат у 400 тис грн і вибачення: як вирішився конфлікт між ексрадником Стефанішиної і ветераном ЗСУ

Нагадаємо, що подія трапилася 14 серпня у Дарницькому районі столиці. За словами ветерана Павла Якімчука, він зробив зауваження водію автомобіля, який припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, але не мав відповідної наліпки на лобовому склі.

При цьому пасажирка автомобіля, яка була одягнена у поліцейську форму, вступила в конфлікт з ветераном, назвавши його "конченим інвалідом". Очевидиця події розповіла у Facebook, що чула, як поліянтка сказала: "Ох**ли зовсім, з передка поприїжджали і думають, що їм усе можна".

Чоловік вважає, що пасажаркою, яка розпочала конфлікт, була працівниця Національної поліції Орещєнко Олена Петрівна.