"Ганебне поводження": омбудсмен відреагував на образу ветерана з боку поліціянтки
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Голови Національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування конфлікту в Києві, у ході якого поліціянтка назвала ветерана "конченим інвалідом".
"Звернувся до Голови Нацполу щодо ганебного поводження поліцейської з ветераном ЗСУ", – йдеться в повідомленні Дмитра Лубінця.
Омбудсмен вважає, що подібні випадки можуть негативно вплинути на репутацію органу та знизити рівень довіри суспільства до поліції.
Уповноважений уточнив, що його звернення стосувалося розслідування, а також недопущення подібних випадків у майбутньому.
Крім того, Дмитро Лубінець запропонував провести додаткові навчання та інструктажі для особового складу Нацполіції задля підвищення їхньої обізнаності щодо особливостей спілкування з ветеранами.
"Тримаю ситуацію на особистому контролі, адже такі випадки є абсолютно неприпустимими.
Ветерани, які ризикували своїм життям заради нашої безпеки та свободи, заслуговують на повагу і вдячність від суспільства! Їхній внесок у захист нашої держави є безцінним, і необхідно докладати всіх зусиль, щоб такі інциденти не повторювалися!" – додав посадовець.
Нагадаємо, інцидент відбувся 14 серпня в Дарницькому районі Києва. Тоді ветеран Сил спеціальних операцій Павло Якімчук зробив зауваження водієві автівки, який припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, однак не мав відповідної наліпки на лобовому склі.
У розмову втрутилася пасажирка, одягнена в поліцейську форму, яка назвала Павла "конченим інвалідом".
У Головному управлінні Національної поліції в Київській області повідомили, що до інциденту причетна їхня співробітниця з Вишгорода. Щодо неї ініціювали службове розслідування.
У коментарі для "УП. Життя" спеціалістка відділу комунікації поліції Київщини Яна Єрмоленко повідомила, що станом на 21 серпня розслідування триває. Очікується, що його результати стануть відомі за кілька днів.
Куди звертатися у випадку порушення прав ветеранів?
Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби можуть скористатися допомогою Офісу Уповноваженого з прав людини за адресою – вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.
Також звернення можна залишити на адресу електронної пошти [email protected] або за телефоном 0800501720.