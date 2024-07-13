Бійці "Азову" готують тренерів з дисципліни "Захист України": чого навчають

Бійці 12 бригади Національної гвардії України "Азов" долучилися до оновлення курсу "Захист України", який уже з вересня викладатимуть учням 10-11 класів. Військові готують майбутніх тренерів, які своєю чергою передаватимуть знання учителям.

Як повідомила пресслужба бригади, "азовці" першими серед Сил оборони долучилися до реформи викладання цього предмета. Їхню участь у цьому процесі в бригаді називають "кроком освіти назустріч змінам в українському суспільстві й залученню професійних військових до виховання молодого покоління".

Бійці "Азову" ділитимуться з тренерами інформацією у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.

Зокрема, від них учасники тренерського курсу дізнаються про сутність сучасної війни та взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями, розповідають в "Азові".

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"Завдання тренерів: оживити застарілу програму курсу й зробити його цікавим і корисним для школярів.

Тренери передадуть отримані від "азовців" знання своїм підопічним вже під час викладання", – кажуть у бригаді.

Нещодавно Міністерство освіти і науки України закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету "Захист України".

Вони отримали сертифікати і вже готові допомагати шкільним учителям опановувати оновлену дисципліну, зазначав тоді міністрі освіти і науки України Оксен Лісовий.

Окрім представників бригади спеціального призначення "Азов", майбутніх тренерів навчали фахівці OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.

Нагадаємо, у травні МОН повністю переписало програму дисципліни "Захист України".