Плив, їхав на велосипеді, біг і дерся вгору: британець завершив 8-місячний тріатлон на Евересті

Британець завершив тріатлон довжиною у вісім місяців. Він стартував у Великій Британії, а фінішував на вершині Евересту.

Чоловік подолав 13 тисяч кілометрів плаванням, їздою на велосипеді, бігом і пішки, повідомляє The Guardian.

32-річний колишній морський піхотинець Мітчел Хатчкрафт вирушив з міста Дувр 14 вересня 2024 року.

За 240 днів він проплив 34 кілометри через Ла-Манш, проїхав на велосипеді 11,9 тисячі кілометрів із Франції до Індії, пробіг 900 кілометрів з Індії до Катманду (Непал), а потім пройшов 365 кілометрів пішки, щоб досягти базового табору Евересту 16 квітня.

@_mitchhutch/Instagram @_mitchhutch/Instagram @_mitchhutch/Instagram @_mitchhutch/Instagram

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Хатчкрафт досяг вершини гори висотою 8849 метрів 16 квітня о 7:20 ранку за непальським часом. Він назвав це "найдовшим сходженням на Еверест в історії".

"Це було феєричніше, ніж я міг собі уявити. Хоча я втратив батька 11 років тому, він був зі мною на кожному кроці. Це було важко. Дійсно важко. Це найскладніше, що я коли-небудь робив. Але я не можу бути більш щасливим і гордим від того, що завершив цю епічну мандрівку", – заявив Хатчкрафт.

На такому довгому шляху не обійшлося без проблем. Зокрема, його збило з велосипеда таксі, переслідували дикі собаки та тримали під дулом пістолета в Сербії.

Коли Хатчкрафт прямував із Франції до Туреччини, до нього приєднався його трирічний золотистий ретривер Бадді. Він то біг поруч із господарем, то їхав разом із ним на велосипеді, через що вага транспорту збільшувалася на 32 кілограми.

"Піднятися на Еверест було моєю мрією з 8 років, відколи я побачив його в книзі... Роки підготовки, 8 довгих місяців фізичної витривалості, плавання через Ла-Манш, їзда на велосипеді через 19 країн, біг на 900 кілометрів, шлях слідами першого в історії сходження на Еверест, щоб досягти базового табору. Це була пекельна подорож", – наголосив мандрівник.

Після смерті батька 21-річний Хатчкрафт приєднався до Королівської морської піхоти. Він прослужив там шість років і звільнився у 2021-му.

Своєю мандрівкою Хатчкрафт сподівається зібрати 500 тисяч фунтів стерлінгів для лондонської благодійної організації зі збереження дикої природи, яка залучає тварин і природу для підтримки психічного здоров'я ветеранів.

Нагадаємо, 18-річний хлопець з Непалу став наймолодшим альпіністом, який підкорив 14 найвищих гір Землі.