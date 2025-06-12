Облив розчинником і підпалив: на Буковині чоловік отримав вирок через насильство над дружиною

Суд першої інстанції виніс вирок у справі про підпал 59-річної жінки

Суд призначив чотири роки ув’язнення жителю Буковини, який облив свою дружину розчинником і підпалив.

Про вирок у справі повідомила прокуратура Чернівецької області.

Злочин чоловік вчинив у грудні 2024 року в селі Молодія, зазначали в обласній поліції. Під час сварки 62-річний чоловік облив свою 59-річну дружину розчинником і підпалив.

"Усвідомивши, що жінка може загинути, загасив полум’я. Жінка отримала опіки обличчя 3-4 ступеня", – повідомляє прокуратура.

Однак лікарів зловмисник не викликав. Це зробила сестра потерпілої, яка через день після інциденту завітала до подружжя.

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Постраждалу одразу ж госпіталізували у реанімацію. У прокуратурі додають, що внаслідок підпалу у жінки "непоправно знівечене обличчя".

Також у ході розслідування правоохоронці виявили, що чоловік не вперше вчиняє насильство стосовно дружини.

"У 2016 році його притягували до кримінальної відповідальності за спричинення жінці тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, однак провадження було закрите через відмову потерпілої від обвинувачення", – повідомляють у прокуратурі.

Взявши до уваги ці обставини, суд визнав чоловіка винним в умисному підпалі дружини та призначив йому чотири роки ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті суд виніс вирок співмешканцям, які посадили 10-річного хлопчика на ланцюг і спричинили його займання. Дитина отримала опіки 80% тіла і померла в лікарні.