Посадили на ланцюг, а потім підпалили: на Закарпатті засудили пару, яка вбила 10-річного хлопчика
На Закарпатті суд виніс вирок співмешканцям, які посадили 10-річного хлопчика на ланцюг і спричинили його займання. Дитина отримала опіки 80% тіла і померла в лікарні.
Чоловіка і матір хлопчика засудили до дев’яти років позбавлення волі, йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду.
Правоохоронці встановили, що 13 травня 2024 року пара співмешканців у стані алкогольного сп’яніння перебували на подвір’ї свого будинку.
За словами жінки, вона почала сварити сина за те, що той нібито без відома батьків узяв телефон і вкрав гроші. Мати стверджує, що "з метою виховання" сина посадили на ланцюг на "10-15 хвилин".
Пізніше мати вилила на хлопчика паливно-займисту суміш. У суді жінка заявила, що не знає, яку рідину для цього використала.
Після чого чоловік запальничкою підпалив одяг дитини. Хлопчик отримав опіки обличчя, шиї, стегон, рук, спини та сідниць. Експертний висновок засвідчив, що 80% поверхні тіла дитини були пошкоджені.
Дорослі відразу не звернулися за допомогою до медиків, однак згодом хлопчик опинився в реанімаційному відділенні обласної лікарні, де згодом помер.
Мати хлопчика свою провину визнала частково.
Чоловіка та жінку визнали винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб, способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого;
- частиною 1 статті 135 – завідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на дев’ять років.
Обвинувачена також має іншу малолітню дитину, яку в неї відібрали після інциденту.
Раніше на Тернопільщині засудили жінку, яка навмисно проколола око медичною голкою своєму трирічному сину. Через ушкодження хлопчик частково осліп.