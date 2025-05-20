Посадили на ланцюг, а потім підпалили: на Закарпатті засудили пару, яка вбила 10-річного хлопчика

Правоохоронці встановили, що дорослі відразу після інциденту не звернулися до лікарів

На Закарпатті суд виніс вирок співмешканцям, які посадили 10-річного хлопчика на ланцюг і спричинили його займання. Дитина отримала опіки 80% тіла і померла в лікарні.

Чоловіка і матір хлопчика засудили до дев’яти років позбавлення волі, йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду.

Правоохоронці встановили, що 13 травня 2024 року пара співмешканців у стані алкогольного сп’яніння перебували на подвір’ї свого будинку.

За словами жінки, вона почала сварити сина за те, що той нібито без відома батьків узяв телефон і вкрав гроші. Мати стверджує, що "з метою виховання" сина посадили на ланцюг на "10-15 хвилин".

Пізніше мати вилила на хлопчика паливно-займисту суміш. У суді жінка заявила, що не знає, яку рідину для цього використала.

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Після чого чоловік запальничкою підпалив одяг дитини. Хлопчик отримав опіки обличчя, шиї, стегон, рук, спини та сідниць. Експертний висновок засвідчив, що 80% поверхні тіла дитини були пошкоджені.

Дорослі відразу не звернулися за допомогою до медиків, однак згодом хлопчик опинився в реанімаційному відділенні обласної лікарні, де згодом помер.

Мати хлопчика свою провину визнала частково.

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Чоловіка та жінку визнали винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження , небезпечне для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб, способом, що має характер особливого мучення , що спричинило смерть потерпілого;

частиною 1 статті 135 – завідоме залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на дев’ять років.

Обвинувачена також має іншу малолітню дитину, яку в неї відібрали після інциденту.

Раніше на Тернопільщині засудили жінку, яка навмисно проколола око медичною голкою своєму трирічному сину. Через ушкодження хлопчик частково осліп.