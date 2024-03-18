У США вже двох чоловіків звинувачують у крадіжці туфельок з фільму "Чарівник країни Оз"

У США правоохоронці висунули звинувачення 76-річному чоловіку, якого вважають причетним до крадіжки рубінових туфельок із фільму "Чарівник країни Оз".

Легендарну пару взуття, яку носила голлівудська зірка Джуді Гарленд у фільмі 1939 року, вкрали з музею у штатті Міннесота у 2005 році.

Поліція знайшла це взуття у 2018 році, а торік перший підозрюваний Террі Мартін зізнався у крадіжці.

Тепер у зберіганні краденого взуття підозрюють 76-річного Джеррі Гела Салітермана з міста Кристал, повідомляє Associated Press.

Чоловікові вже висунули звинувачення у "крадіжці видатного витвору мистецтва" і "фальсифікації свідчень", а прокурори оцінили вартість взуття приблизно в 3,5 мільйона доларів.

Водночас у судових документах не вказано, яким чином Мартін і Салітерман могли бути пов'язані між собою.

Слухання справи Салітермана відбулося 15 березня в Окружному суді США у Сент-Полі. Під час засідання літній чоловік перебував у кріслі колісному та з кисневим апаратом.

Сторона звинувачення стверджує, що з серпня 2005 року по липень 2018 року Джеррі Салітерман приховував туфельки, знаючи, що вони були вкрадені.

Ба більше, він нібито погрожував секс-помстою жінці, яка знала про його таємницю, якщо та "не триматиме язик за зубами".

Адвокат Джон Брінк відмовився коментувати деталі справи журналістам. "Він не винен. Він не зробив нічого поганого", – лише заявив юрист.

Червоні туфельки, прикрашені паєтками та стразами, були викрадені з музею Джуді Гарланд у її рідному місті Гранд-Репідс майже 20 років тому.

Взуття Джуді Гарланд шукали ретельно, адже воно є об'єктом культурної спадщини. ФБР знайшло туфельки аж у 2018 році.

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У жовтні 2023 року 76-річний Террі Джон Мартін визнав провину у крадіжці 20-річної давності. Чоловік розповів, що розбив молотком скло на дверях і вітрині музею, щоб поцупити цінний експонат і продати його.

Адвокат Мартіна стверджував, що на крадіжку його підштовхнув старий знайомий, який має зв'язки з мафією. Мовляв, той сказав йому, що взуття прикрашене справжніми рубінами вартістю 1 мільйон доларів. Але скупник краденого пояснив чоловікові, що рубіни несправжні, і він вирішив позбутися легендарної пари взуття.

При цьому адвокат заявив, що Террі Мартін не мав жодного уявлення про культурне значення рубінових туфельок і ніколи не бачив "Чарівника країни Оз".

Нагадаємо, "Чарівник країни Оз" – це відомий американський мюзикл 1939 року режисера Віктора Флемінга, знятий за книгою Френка Баума.

Стрічка від кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer протягом 60 років залишалася на перших місцях у списках найпопулярніших картин XX століття.

Головну роль школярки Дороті зіграла оскароносна акторка Джуді Гарленд. У класичному мюзиклі 1939 року її героїня повинна була тричі клацнути підборами туфельок і повторити: "Немає місця краще за дім", щоб повернутися з країни Оз до Канзасу.

В оригінальній книзі туфельки головної героїні були сріблястими. Однак, щоб скористатися перевагами нової технології Technicolor, костюмери обрали для них червоний колір, кажуть у Національному музеї американської історії.

Взуття для фільму створив Гілберт Адріан, головний художник з костюмів кіностудії MGM. Під час зйомок Джуді Гарленд носила кілька пар туфельок, але збереглося лише чотири.

Та пара, яка зберігалась у музеї Джуді Гарленд у Міннесоті, спочатку належала голлівудському колекціонеру Майклу Шоу. Він передав цю пару музею до того, як її вкрали.

ФБР ніколи не розголошувало, як саме відстежило туфельки. Відомо, що це була ціла спецоперація у Міннеаполісі.

Інші пари рубінових туфельок зберігаються в Академії кінематографічних мистецтв і наук, Смітсонівському музеї американської історії та у приватного колекціонера.

