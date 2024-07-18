Часті переїзди в дитинстві підвищують ризик депресії у дорослому віці – дослідження

Підлітки, які переїжджали більше одного разу, мають вищі шанси розвитку депресії

Дорослі, які часто переїжджали в дитинстві, мають значно вищий ризик депресії, ніж ті, хто постійно жив в одному місці.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в JAMA Psychiatry, пише The New York Times.

Дослідження проведили працівники трьох університетів: Орхуського (Данія), Манчестерського та Плімутського (Велика Британія). До вибірки увійшли данці, народжені в період з 1982 по 2003 роки – це понад 1 мільйон осіб. З них 35 098 (2,3%) мали діагноз "депресія".

Згідно з висновками дослідження, дорослі, які виросли в бідних районах, частіше страждають від депресії. Утім, ризик виникнення недуги через часті переїзди виявився навіть вищим, ніж пов'язаний з проживанням у бідному районі.

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Вчені зʼясували, що учасники дослідження, які переїжджали більше одного разу у віці 10-15 років, мали на 61% вищі шанси розвитку депресії у дорослому віці.

Вони вважають, що причиною цього може бути руйнування соціальних зв'язків при переїзді. На новому місці діти змушені шукати нових друзів, приєднуватися до нових спортивних команд чи релігійних громад, тобто наново здобувати "соціальний капітал".

Крім того, вчені виявили, що переїзд у заможніший район не пом’якшує негативний вплив процесу. У дорослих, які переїхали з найбіднішого району до найбагатшого, ризик депресії був на 13% вищий, ніж у тих, хто не переїжджав взагалі.

Водночас ті, хто переїхав з найбагатшого району до найбіднішого, навпаки – мали на 18% вищий ризик виникнення депресії, ніж їхні однолітки, які не переїжджали.

Дослідники радять батькам враховувати вплив переїзду на стан дитини. Вони підкреслюють, що стабільність є дуже важливою для дітей, особливо в ранньому дитинстві, і часті переїзди можуть мати серйозні довгострокові наслідки для їхнього психічного здоров'я.

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