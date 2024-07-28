Італійський легкоатлет загубив обручку на відкритті Олімпіади: за це публічно вибачився перед дружиною

Чемпіон зі стрибків у висоту Джанмарко Тамбері під час церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі випадково загубив обручку у водах Сени, за що йому довелося публічно вибачатися перед дружиною.

За словами чоловіка, під час відкриття Олімпіади на річці Сена обручка злетіла з його руки, коли Тамбері намагався підняти прапор Італії якнайвище над головою. Прикраса вдарилася об човен, на якому перебувала спортивна делегація країни, та зрештою впала у воду.

"Мені шкода, люба, мені страшенно шкода. Забагато води, забагато втрачених кілограмів за останні кілька місяців або, можливо, нестримний ентузіазм від того, що ми робили", – написав Джанмарко.

Спортсмен пожартував, що, мабуть, немає кращого місця для втрати обручки, ніж місто кохання – Париж.

"Якби мені довелося вигадати виправдання втраті, я би ніколи навіть не зміг дійти до такого", – зізнався чоловік.

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Також він запропонував дружині кинути і свою обручку у Сену, аби дві прикраси лежали на дні разом. Це, на його думку, могло би стати гарним приводом поновити їхні обітниці.

"Нехай це буде гарним знаком повернення додому із ще більшим золотом!" – написав він.

Як стало відомо з офіційного сайту змагань, триразовий чемпіон Європи та Олімпіади-2020 Джанмарко Тамбері одружився на Бомтемпі Тамбері майже два роки тому.

Раніше легкоатлет потрапив на обкладинки газет після Токійських ігор 2020 року, коли розділив золоту медаль у стрибках у висоту з катарцем Мутазом Есою Баршімом. Тоді обидва спортсмени взяли висоту 2,37 см.

Також Джанмарко відомий своїм фірмовим стилем – бородою лише на одній частині обличчя.

Раніше повітряна гімнастка Варвара Рахманіна перемогла в категорії "Аматори" на Чемпіонаті Європи з пілона та аероспорту.