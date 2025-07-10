Їхала на фестиваль: внаслідок ДТП в Угорщині 17-річна українка втратила руку

Внаслідок масштабної автотрощі в Угорщині серйозно травмувалася 17-річна львів’янка Софія Малерик. Дівчині довелося ампутувати руку. Також у неї виявили перелом ноги.

Про це повідомили на сторінці Львівського поліграфічного коледжу, студенткою якого є Софія.

За інформацією від Посольства України в Угорщині, 6 липня близько 5-ї ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік між Кунсентмартоном і Тисафельдваром.

В автобусі перебували 77 осіб. Серед них – 19 постраждалих, 4 зазнали важких травм. Загиблих немає.

Потерпілих госпіталізували до місцевих угорських лікарень.

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Софія Малерик у складі дитячого ансамблю народного танцю "Полуничка" їхала на міжнародний фолкфестиваль в Охриді (Північній Македонії). Через те, що Софія не змогла потрапити на подію через аварію, фестиваль присвятили саме їй.

За словами львів’янки Наталії Кошик, дитина якої також в складі ансамблю "Полуничка", на Софію чекає довгий шлях реабілітації, фізичного й емоційного відновлення, а також дороговартісне протезування.