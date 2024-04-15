Глобальне потепління, ймовірно, ускладнить пошук метеоритів в Антарктиді – вчені

Учені вважають, що в снігах Антарктиди може бути майже 300 тисяч метероритів.

Внаслідок кліматичної кризи метеорити заглиблюються під верхній шар льоду Антарктиди. Це ускладнить їхнє виявлення і близько 30% з них у майбутньому можуть стати недоступними.

Такі прогнози щодо втрати доступу до метеоритів Антарктиди дали автори дослідження, опублікованого в журналі Nature, пише CNN.

Учені встановили, що небесне каміння занурюється у глибші шари Антарктиди навіть за температури, нижчої за 0°C. Сонце нагріває материк, який, завдяки своєму кольору, легко поглинає сонячне випромінювання. Це призводить до танення навколишнього льоду.

За теперішніх кліматичних тенденцій від 28% до 30% метеоритів Антарктиди у майбутньому можуть стати недоступними. Найгірший сценарій збільшення викидів вуглекислого газу спричинить утрату до 50% небесного каміння.

За словами Маттіаса ван Гіннекена, наукового співробітника Центру астрофізики та планетарних наук Університету Кента (Великобританія), занурення метеоритів углиб материка зробить ще більш складним матеріально-технічний аспект пошуку небесних тіл.

"Якщо метеорити не будуть зібрані швидко, вони стануть втраченим ресурсом для теперішньої та майбутньої планетарної науки", – додає Кевін Райтер, планетолог з Космічного центру Джонсона NASA.

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Наразі Антарктида є найпопулярнішим місцем для пошуку метеоритів: їхня кількість на материку особлива велика. Щороку в регіоні знаходять близько 1000 космічних каменів.

"Протягом значних проміжків часу (десятків або сотень тисяч років) там можуть накопичуватися феноменальні концентрації метеоритів: у деяких місцях чи не по одному на квадратний метр.

Крижана пустеля Антарктида є ідеальним місцем для пошуку метеоритів: кожен камінь, який ви там знайдете, вірогідно, впав із неба", – каже Марія Вальдес, наукова співробітниця Музею природної історії Філда та Чиказького університету.

Дослідження, проведене в 2022 році, показало, що на поверхні крижаного покриву Антарктиди може перебувати близько 300 тисяч метеоритів.

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